Firenze – La Federazione danza sportiva ha rinnovato il comitato regionale i cui vertici hanno incontrato, ieri pomeriggio, l’assessore allo sport Cosimo Guccione. Erano presenti il neopresidente Daniele Orlandini e il vicepresidente Roberto Neroni.

La danza sportiva rappresenta la trasposizione del ballo, generalmente di coppia, da disciplina artistica in disciplina sportiva, con proprie regole, competizioni e gare agonistiche, il cui livello varia dall’amatoriale all’agonistico.

Le discipline riconosciute dal Coni sono 54, articolate tra i settori delle danze artistiche (accademiche, coreografiche, street e pop dance, etniche, popolari e di carattere) e delle danze di coppia (internazionali – tra cui standard, latine, jazz, caraibiche, argentine e afrolatine – nazionali e regionali).

Presente a livello dimostrativo alle Olimpiadi di Sydney, la danza sportiva dal 1997 è uno degli sport dei World Games, i Giochi mondiali riservati alle discipline riconosciute dal Cio e in attesa di inserimento nei Giochi olimpici. Nel 2018 la danza è stata presente alle Olimpiadi giovanili (gli Youth Olympic Games di Buenos Aires, dal 6 al 18 ottobre del corrente anno) con i ragazzi della break dance.

“Un incontro molto positivo per conoscere una realtà importante che nel territorio conta numerose società ed accademie – ha dichiarato l’assessore Guccione – ma anche per delineare una collaborazione in vista dei prossimi eventi e iniziative di carattere nazionale che potrebbero svolgersi a Firenze”.

Quello di ieri è il nono di una serie di appuntamenti con i rinnovati organismi sportivi del territorio per rinsaldare i rapporti di collaborazione e promuovere iniziative congiunte. L’assessore allo sport proseguirà, nelle prossime settimane, gli incontri con i vertici delle varie federazioni sportive rieletti per il quadriennio olimpico 2021-2024.