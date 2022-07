Firenze – Torna la danza nei cenacoli fiorentini. Il 19 luglio nel cenacolo di Andrea del Sarto e il 20 luglio in quello di Sant’Apollonia la nuova edizione di Grande Adagio Popolare/Ultima cena ideato da Virgilio Sieni, “un dittico pensato e condiviso con corpi fragili”.

Interpreti-cittadini sono chiamati a ripensare col proprio corpo il rapporto fra di loro e con il mondo circostante “in dialogo e risonanza con i capolavori pittorici di Andrea del Sarto e Andrea del Castagno”, dice Sieni. L’obiettivo è quello di inoltrarsi con loro nel mondo trasfigurato dei volti e dei gesti della pittura, rivolgendosi alla scoperta di un atlante fisico rinnovato e sensibile.

Entrambe le azioni coreografiche si articolano come un percorso che, ogni volta, è un addentrarsi nella natura del gesto. Il movimento si trasmette nella complessità delle possibilità umane, generando momenti emotivi, orizzonti di senso e tempistiche rinnovate che lo rendono unico.

«Dopo una lunga pausa forzata torna nei Cenacoli Fiorentini il Grande Adagio Popolare/Ultima cena ideato da Virgilio Sieni – dichiara Stefano Casciu, Direttore regionale musei della Toscana. È ormai una tradizione attesa, che rinnova in luoghi magici della Firenze meno conosciuta e più intima esperienze di condivisione di gesti e movimenti, di poesia visiva e di corpi, che non lasciano indifferenti. Grazie a Virgilio Sieni per offrire a tutti noi azioni coreografiche e collettive di grande intensità, capaci di amplificare la bellezza di questi spazi magnifici, che mettiamo a disposizione con partecipazione e felicità».

Nel Cenacolo di Andrea del Sarto, il 19 luglio (ore 19,30 e 20,30), persone con diverse storie fisiche ed esperienziali espongono meravigliosamente il loro esistere nella bellezza della diversità: l’Alzheimer e l’autismo divengono fonte inaspettata di conoscenza e materia che si irrora nel gesto della danza. Con loro, danzatori e caregivers agiscono secondo un fare che è ascolto dell’altro, attesa e tenuità.

Al Cenacolo di Sant’Apollonia, il 20 luglio (ore 19,30 e 20,30), l’azione nasce dall’incontro intimo di Virgilio Sieni con Uliano e Mudra, due corpi conosciuti, incontrati e vissuti che, insieme per la prima volta, lo accompagnano in un viaggio nelle scomposizioni del corpo, nell’uso sapiente dell’appoggio e nella disattivazione degli arti come atto di reinvenzione della figura umana.