Firenze – Sarà nel segno della continuità e della novità la 17esima edizione di Danzainfiera, prevista dal 24 al 26 febbraio sempre alla Fortezza da Basso. Un appuntamento sempre molto atteso dal mondo della danza, che a questa edizione arriva con un’energia nuova, data prima di tutto dal nuovo assetto societario dell’organizzazione di cui Pitti Immagine è la nuova proprietaria, ma anche perché la manifestazione quest’anno si apre ancora di più al mondo del teatro, del cinema e della televisione dando opportunità di lavoro.

Occasioni che arrivano dal Teatro Sistina, con il regista, produttore e direttore artistico del Teatro Massimo Romeo Piparo a Firenze per il pre-casting dello spettacolo Matilda e la selezione del cast finale di Billy Elliot Il Musical in scena ad aprile. Grande attesa per l’arrivo di Rossella Brescia che nello spettacolo Billy Elliot interpreterà il ruolo dell’insegnante, mentre quello del burbero padre sarà interpretato da Giulio Scarpati. Grazie al Sistina sarà presente anche Billy Mitchell, acclamato artista del West End londinese, coreografo del musical Cats firmato sempre da Piparo, che in dicembre ha già fatto registrare numeri strabilianti con una serie di sold out.

Per la prima volta Danzainfiera si confronta anche con il mondo televisivo ospitando la pre-audizione dal vivo di Ballando On The Road-L’Accademia delle Stelle, che nasce da una partnership tra Ballando On The Road e Simone Di Pasquale. L’Accademia ha l’obiettivo di dare l’opportunità a un selezionato gruppo di talenti della danza, che si sono già messi in evidenza nel Tour di Ballando On The Road 2022, di partecipare gratuitamente a stage di specializzazione che possano ampliare la loro formazione, dando loro visibilità e nuove opportunità di lavoro nel campo delle produzioni Televisive e Teatrali. Ed è prevista anche l’audizione per il Corpo di ballo della nuova edizione del Cantante Mascherato, programma tv di grande successo in onda su Raiuno. Coreografi dell’audizione saranno Simone Di Pasquale e Matteo Addino. A battezzare il primo di questi due momenti ci sarà Milly Carlucci conduttrice di entrambe le trasmissioni. Previste selezioni anche per un altro talent show, Performer Italian Cup programma televisivo che mette in competizione i vincitori del Campionato delle Arti Performative, presentando performer che non sono soltanto degli artisti, ma veri e propri atleti.

E dopo la televisione Danzainfiera si apre anche al mondo del cinema accogliendo Laura Ferretti, meglio conosciuta come Lala Blhite, ballerina, coreografa, cantautrice, attrice e soprattutto autrice audiovisiva, nota per essere stata coreografa e ballerina ufficiale del videogioco JUST DANCE, e anche autrice del corto ‘7k-Seven keys’. Grazie a lei per la prima volta si terrà a Danzainfiera un workshop, dal titolo “Danza Featuring Cinema e Serie Tv”, rivolto a chi vuole imparare a muoversi davanti alla telecamera al quale parteciperanno anche il regista Davide Mastrangelo e il direttore della fotografia Stefano De Pieri. Oltre a Lala Blhite, che nel corto interpreta Nova 23K, terranno uno stage di hip hop e afro Valentina Vernia conosciuta sui social come “Banana”, John Cedar Momo, Carlos Kamizele, Enrico Kikko Savorani, Arben Giga.

Tra gli ospiti è atteso anche Nino Graziano Luca, il coreografo italiano della commedia romantica Disney Rosaline, che per il film ha realizzato due coreografie ispirate alla tradizione coreutica rinascimentale italiana, danzate da 16 ballerini del Corpo di ballo della Compagnia nazionale di Danza storica da lui diretta.

Nel segno della continuità sono le numerose audizioni che negli anni hanno cambiato la vita di molti giovani artisti. Dall’America arrivano Thelma Flores di Joffrey Ballet School e Tracy Inman di The Ailey School, due colossi del mondo danza di New York e sono previste audizioni di Classico e Contemporaneo anche per l’ingresso alla English National Ballet School diretta dall’italiana Viviana Durante.

Per la prima volta audizioni con la Oniin Dance Company, tra le più innovative realtà internazionali, che vedrà a Firenze la sua direttrice artistica Daniela Rapisarda impegnata in un’audizione per la Summer School del Peridance Capezio Center, fondato dal famoso coreografo Igal Perry.

Numerose sono anche le audizioni per le scuole professionali italiane che offrono una formazione specifica a chi vuole intraprendere la carriera in questo settore, tra le quali al nord Accademia Ucraina di Balletto, ArteMente, Centro Formazione AIDA, DanceHaus, Dreaming Academy, Professione Danza Parma, RBS; e al centro Ateneo della Danza, Centro Opus Ballet, KAOS Balletto di Firenze, RIDA.

Continuità anche nell’importante presenza degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, tra i quali i settori nazionali danza di ACSI, AICS, ASI, CSEN e i comitati regionali ASC Toscana, ENDAS Emilia Romagna, MSP Campania presenti con attività didattiche in aula e rassegne coreografiche sui palchi.

Tra gli eventi coreografici più importanti e storici tornano a Dif il più importante e grande concorso di danza italiano ed europeo internazionale Expression, organizzato da I.D.A. International Dance Association, che offre premi in denaro e borse di studio internazionali, Musical: il Concorso organizzato da Professione Musical Italia rivolto ai performer non professionisti, e Pop Tap Festival, con i pluripremiati campioni mondiali i fratelli Emanuele e Leonardo D’Angelo e il guest artist Nico Rubio.

Grande attesa per Carolyn Smith, ballerina e coreografa britannica conosciuta anche per essere presidente di giuria del talent show Ballando con le stelle, che terrà lezioni di Sensual Dance Fit e parlerà di due suoi progetti: Dance for Oncology e I am a Woman First e ci sarà anche Francesco Gabriele Frola, ballerino ed étoile dell’English National Ballet dal 2018, già principal del National Ballet of Canada, che terrà uno stage di tecnica classica e uno stage esclusivo dove insegnerà la variazione maschile tratta dal passo a due del cigno nero nel terzo atto del “Lago dei Cigni”, che ha recentemente ballato al London Coliseum con Iana Salenko.

Molte le novità assolute come la danza classica NO under 40 di Alina Quintana, L’unico metodo di balletto al mondo per donne con più di 40 anni, non ballerine e con poca o zero esperienza nella danza classica.

E poi lo stage di Flying Low con Luca Braccia, danzatore italiano residente a Londra, con oltre dieci anni di esperienza internazionale nell’insegnamento, nella performance e nella coreografia. Da anni si occupa anche di Flying Low, tecnica sviluppata da David Zambrano, che esamina la relazione tra il danzatore e il pavimento.

Non mancheranno ballerini diventati famosi con “Amici”: come Rita Pompili e Santo Giuliano; e Marta Molinari la danzatrice influencer la cui carriera inizia a 19 anni nel Corpo di Ballo di Verona, per proseguire al Teatro dell’Opera Sloveno di Maribor e ora nella Chrono Ballet Company di Verona. Con lei sarà possibile partecipare auna live ballet experience dove presenterà anche il suo nuovo libro.

Un momento speciale sarà vissuto con Danzando con il Cuore, rassegna di Danza Coreografica Inclusiva aperta a tutte le realtà della danza, promossa da OPES Comitato Regionale Toscana, settore danza, guidato da Stefano Rossi. Un’iniziativa in cui non mancheranno le emozioni e i momenti toccanti, quelli che regalano brividi e che insegnano, soprattutto ai più giovani, quanto sia determinante nella nostra vita praticare una disciplina sportiva o un’arte con passione e determinazione. Questo avverrà con l’esibizione della A.S.D. WHEELCHAIR DANCE FIRENZE Centro Toscano Danza Integrata. Ballerini “seduti”, affetti da patologie che non rendono possibile l’uso e il controllo completo degli arti inferiori, ma che hanno visto molti di loro esibirsi ai massimi livelli partecipando alle manifestazioni Internazionali di Specialità (Campionato Europeo, del Mondo).

Sarà presente con un’esibizione Daniele Terenzi, il primo ballerino in Europa che danza anche grazie all’ausilio di una protesi all’arto inferiore e Ivan Cottini, ballerino affetto da sclerosi multipla e noto al pubblico televisivo anche per aver partecipato ad Amici, che porterà sul palco della rassegna di OPES sia la sua voglia di non arrendersi a una malattia neurodegenerativa, sia la potenza della danza.

A DIF 2023 anche il Contest Red Bull Dance Your Style Qualifier 2023, le qualificazioni ufficiali per la Finale Nazionale che si terrà a Rimini il 28 luglio. Dall’Hip Hop all’House, dal Locking al Popping, tutti gli stili della street dance diventeranno protagonisti della battle uno contro uno a eliminazione diretta dove sarà il pubblico in sala a giudicare le performance improvvisate sui successi pop, rock e funk selezionati a sorpresa dal deejay.

A chiudere la tre giorni Dif Closing Ceremony, il grande spettacolo finale che racchiude l’anima di Danzainfiera, con protagonisti tutti gli special guest di questa edizione e le promesse della danza di domani.

Dal classico al contemporaneo, un grande show in cui la contaminazione dei generi e degli stili sarà la cifra distintiva. E anche un grande momento di condivisione sul palco: l’occasione unica che darà la possibilità alle allieve e gli allievi delle scuole professionali – che stanno perseguendo un sogno – di condividere la scena con chi quel sogno lo ha già realizzato, i grandi nomi della danza contemporanea, le star e le étoiles internazionali.

Tra i protagonisti della DIF Closing Ceremony ci saranno Petra Conti, étoile internazionale insignita anche del titolo di Ambasciatrice della danza italiana nel mondo, che si esibirà in uno dei pezzi più amati della storia coreutica “La morte del Cigno”, coreografia di Mikhail Fokine sulla struggente musica di Camille Saint-Saëns.

Assieme a lei anche Gabriele Frola dell’English National Ballet, in scena con la variazione “Gopak”. Gopak o Hopak è una danza folcloristica considerata popolarmente “Danza Nazionale Ucraina”. Etimologicamente deriva dal verbo “Hopati” (ucraino) che significa saltare, da cui l’esclamazione “hop!”. Inizialmente nata come danza sociale cosacca, era praticata nelle terre dell’odierna Ucraina agli inizi del XVI secolo. E’ un esercizio vigoroso e duro, in cui vengono usate non solo le gambe, ma anche le braccia e il corpo intero, tanto che in Ucraina l’Hopak era strettamente associato ad un sistema di educazione e training per ”bravi guerrieri”.

E ancora, la Experience Dance Company diretta da Matteo Addino, coreografo della trasmissione “Il cantante mascherato” e docente I.D.A., che sarà protagonista di un medley potente tratto dallo spettacolo TVB con acrobazie ed elementi di contaminazione.

Assieme a loro anche i Choros Ballet, ovvero Tiziano Casu, Shinhai Ventura e Tim Stodieck, gruppo di ballerini youtubers che spopolano ormai da anni sui social parlando di danza classica, che porteranno in scena “Iconic”, estratto dal loro nuovo spettacolo “Vita da ballerini”.

A condividere la scena con i big, gli allievi della scuola Professione Danza Parma – la stessa nella quale si è formato Gabriele Frola – con un “Grand Pas Classique” (Pas de deux e Coda) e con la coreografia di contemporaneo di Francesco Gammino “A place in his World” e i giovani talenti del Centro Formazione AIDA di Milano con la creazione inedita “UNBALANCED” di genere neoclassico, firmata dal Primo Ballerino del Teatro alla Scala Micka Mick Zeni.

Tanti incontri, interviste pubbliche, presentazioni di libri e convegni tra i quali segnaliamo Fund or dance e La danza nello sport organizzati da AssoDanza Italia.

In foto Carolyn Smith