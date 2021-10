Firenze – Pride flag, arcobaleni, oltre il migliaio le persone in piazza della Repubblica, che si riempie per la protesta contro l’affossamento del Ddl Zan. Dal ritrovo alle 16 in piazza della Repubblica, al sit-in stradale sotto la sede di Italia Viva, dove un folto gruppo di persone partecipano all’iniziativa organizzata dall’associazione ‘Love my way’, secondo cui Italia viva non è “l’unica forza responsabile”, ma “quella che più ha contribuito”.

A cosa, all’affossamento del Ddl Zan, che ha fatto riunire una folla di tutte le età, in prevalenza giovani, che oggi ha voluto manifestare indignazione,delusione, rabbia, per quel decreto affondato anche dal centrosinistra che avrebbe, come spiegano in piazza, tutelato chi non rientra nella norma, che deide chi amare e da chi essere amato, al di là delle distinzioni. Una vera e propria ondata di protesta verso quella che è vissuta come una ” discriminazione di Stato”. Ma “sui diritti – dicono gli organizzatori – non si tratta”. E si preannunciano altre iniziative.