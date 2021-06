Firenze – Roberto De Blasi e Lorenzo Masi, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, hanno presentato all’Amministrazione un question time nel tentativo di dare risposte a tutti quei cittadini che in questo periodo non hanno avuto né i contributi per l’affitto, per i quali avevano fatto regolare domanda, né la possibilità di avere informazioni a tal proposito. Un question time che in qualche modo fa l’effetto di piovere sul bagnato, visto le note difficoltà che gli stessi dipendenti dell’Ufficio Casa hanno proprio recentemente segnalato (https://www.stamptoscana.it/ufficio-casa-ancora-difficolta-per-il-personale-stato-di-agitazione/).

“La situazione ci è stata segnalata da alcuni cittadini che speravano, come già era avvenuto l’anno scorso, di poter contare su dei contributi affitto che ad aprile/maggio dell’anno successivo alla domanda vengono normalmente erogati dall’Amministrazione – spiega il consigliere Roberto De Blasi – ma che quest’anno non solo non sono stati ancora erogati ma, quel che è peggio, i cittadini che ne avrebbero avuto il beneficio non hanno avuto nessuna comunicazione e, telefonando in Comune, hanno avuto informazioni sommarie e poco chiare…”.

“Considerato che trattasi di cittadini che hanno veramente bisogno di supporto, anche a causa della situazione di crisi che stiamo attraversando – continuano i Consiglieri De Blasi e Masi – ciò che chiediamo all’Amministrazione è di sollecitare INPS a trasmettere quanto prima tutti quei dati necessari per “sbloccare” i fondi che, come riferisce l’Assessora Albanese, consentirebbero l’erogazione di quelle somme messe a bilancio, andando concretamente ad aiutare chi ne ha bisogno”.