Firenze – Una situazione difficile, una donna allontanata dalla casa popolare in cui risiedeva per esecuzione della decadenza dall’assegnazione, nonostante ci sia un Dpcm che blocca “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo”.

La questione era venuta a galla la settimana scorsa, ed era stata anche oggetto di un presidio dei movimenti, in primis Rete Antisfratto Fiorentina e Movimento di lotta per la Casa, insieme ad altri movimenti, per chiedere alla giunta e al neo assessore alla casa, Benedetta Albanese, come mai era stato eseguito un allontanamento forzoso dall’alloggio in costanza del blocco dei provvedimenti di rilascio degli immobili. La questione è stata risollevata oggi, in consiglio comunale, dai consiglieri di Spc Bundu-Palagi.

La risposta arriva nella seduta odierna. “In questo caso si tratta di decadenza e non di sfratto – dice la neo assessora alla casa – eseguito non con l’autorità giudiziaria, in quanto si tratta di un procedimento amministrativo che non lede la regola fissata dalla legge del blocco degli sfratti. In questo caso la decadenza era stata emessa per attività illecite condotte nell’appartamento e violazioni ripetute del regolamento di utenza da parte dell’assegnatario, con anche numerosissime segnalazioni nel corso del tempo da parte di altri assegnatari e di altri utenti. Di conseguenza la decadenza era stata messa in relazione a queste causali. Va tenuto distinto il punto dello sfratto e quindi il rispetto del Dpcm da parte dell’amministrazione comunale”. L’assessora nella risposta cita anche la situazione di paura e di disagio degli altri condomini e la reazione dell’assegnataria all’esecuzione della decadenza, che vede anche l’accusa di aggressione ad un vigile con un coltello. “Non si tratta di sfratto – ripete l’assessora – bensì di una decadenza in una situazione alquanto particolare. L’amministrazione ha operato nel pieno rispetto delle regole. Continueremo a rispettare il Dpcm e quindi a non eseguire alcuno sfratto anche per il futuro”.