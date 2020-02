Firenze – Dentisti per i senza tetto: questa mattina, presso l’ambulatorio di Via del Leone n.35, è stata presentata la collaborazione, già avviata dal 5 dicembre, di Fondazione ANDI Onlus (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e ANDI Firenze con Caritas Diocesana e con l’Associazione Niccolò Stenone.

“I dentisti ANDI, impegnati nel sociale con la Fondazione nei progetti di sostegno verso le fragilità, sono onorati di contribuire con il loro operato per le cure gratuite ai senza tetto e nelle gravi povertà, ridando così dignità e forse un sorriso a chi l’ha perduto. La forza di certi progetti consiste proprio nella collaborazione fra Associazioni” ha dichiarato Gabriella Ciabattini Cioni, Vice Presidente Fondazione ANDI Onlus .

Il sindaco Dario Nardella, con il capogruppo PD Nicola Armentano, è intervenuto alla presentazione.

“Il servizio si svolgerà dentro un immobile del Comune – ha sottolineato Armentano – a dimostrazione che la nostra amministrazione è sempre accanto a chi si mette al servizio della comunità e dei più bisognosi. La collaborazione tra Caritas e ANDI permetterà anche a chi non può di curare un aspetto importante per la salute ”.

“Dobbiamo applaudire la gratuita generosità di professionisti che mettono a disposizione il loro tempo per i più bisognosi. Caritas e ANDI vanno così ad a ampliare servizi sanitari già attivi da anni, con i medici dell’Associazione italiana medici cattolici che si dedicano nella nostra città a supporto dei poveri, a far emergere ancora una volta la missione del medico: quella di prendersi cura degli altri, soprattutto di chi non ha i mezzi per farlo. La necessità di ampliare il servizi è testimoniata dai tanti accessi registrati nel 2019: più di 2000 solo per cure odontoiatriche. Continuare a raccontare queste realtà permetterà a chi ha bisogno di avere un’opportunità in più. E per Firenze e la nostra amministrazione valorizzarle e supportarle è un dovere che nel tempo stiamo costantemente onorando” ha aggiunto Armentano.