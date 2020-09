Firenze – Flash mob con sit in oggi pomeriggio, messo in atto dal gruppo consiliare comunale Spc e dagli attivisti di Progetto Firenze, per protestare contro gli eventi che si terrano in città, a partire da domani, sotto la regia della maison di alta moda Dolce e Gabbana. Domani sera, invece, un “aperitivo popolare” di protesta organizzato dall’attivista di Potere al Popolo e perUnaltracittà Francesca Conti, in lista Fattori per le regionali ormai prossime.

Uno striscione, srotolato dai partecipanti al flash mob odierno, recava scritto “Firenze non è in vendita”.

“Per l’ennesima volta le dichiarazioni di intenti dell’amministrazione sono rimaste parole sulla carta, prontamente smentite dalle azioni messe in campo. L’obiettivo che si sta perseguendo in ogni modo è unicamente quello di rianimare l’insostenibile modello di sviluppo basato sulla monocoltura turistica e il consumo della città. Invece di intervenire a correggerne gli eccessi e per sanare le fratture sociali accumulate negli anni, si gettano le basi per accordi che necessariamente non potranno che aggravarli. Ancora una volta – ha spiegato Grazia Galli, segretaria dell’associazione Progetto Firenze – si è scelto di girare le spalle a chi nella città vive e al futuro delle sue giovani generazioni”.