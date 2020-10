“Non a caso nel suo discorso d’apertura del XIX Congresso nell’ottobre del 2017 Xi Jinping proclamò: «Il governo, l’esercito, la società e le scuole, da nord a sud, da levante a ponente il Partito dirige tutto”.

La figura di Xi Jinping è stata occasione di analisi e dibattito tra il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano,(accompagnato dalla moglie la giornalista Rai Parlamento Federica Corsini), autore del “Il nuovo Mao. Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cina di oggi” e il caporedattore de La Nazione Piero Ceccatelli.

È innegabile che il potentissimo presidente cinese richiami inevitabilmente la figura di Mao anche se la Cina di Xi Jinping è diversa perché essa è in forte espansione economica ed all’avanguardia del capitalismo globalizzato,mrispetto a quella rurale e contadina di Mao. Ma si tratta di un capitalismo sui generis, dal tratto autoritario come si evince dal caso Bo Xilai, dalla repressione per le protesta di Hong Kong, e sui diritti civili Sangiuliano ha raccontato che,”quando nel 2016 Xi Jinping cenò in Sardegna con l’allora presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi che gli chiese: “Quando arriverete alla democrazia?”, il leader cinese rispose: “Democrazia? E perché. Se vedo quello ch’è successo in Gran Bretagna con Brexit, quello che è successo alla Clinton, e quello che potrebbe succedere a lei con il referendum, mi domando: la democrazia è la soluzione migliore?”.

Circa poi la strategia della Via della Seta, secondo Sangiuliano essa appare sempre più come un progetto espansionista e ambizioso lanciato diversi anni fa proprio dal presidente Xi Jinping, per rafforzare i collegamenti in generale con la Cina ma soprattutto perché alcune regioni cinesi più di altre non godono dello stesso sviluppo del Paese.

Dunque più di sessanta Stati sparsi tra Asia, Africa ed Europa, passando dal mar Cinese meridionale al Mediterraneo, fino all’Pceano Indiano e al Canale di Suez partecipano al decollo della monumentale BrI (Belt and Road Initiative) che purtroppo, ha fatto notare Sangiuliano, “già manifesta criticità e per la mancanza di reciprocità per le aziende europee nel mercato cinese e per gli alti costi ambientali dei progetti infrastrutturali” e di qui l’invito all’Occidente a tenere gli occhi bene aperti.