In Albania si festeggia il Natale?

«Questa è una domanda che mi fanno spesso soprattutto quando dico ai miei conoscenti che partirò per l’Albania per festeggiare la fine dell’anno con la mia famiglia. E io non so come rispondere, e spesso dico “no” perché come d’usanza noi festeggiamo solo il 31 dicembre, ma poi dico anche “sí” perché noi il Natale ormai lo sentiamo vicino.»

Dunque il Natale viene celebrato anche in Albania… «Senza andare oltre con la Vigilia e Santo Stefano, posso dire che il 25 dicembre in Albania si festeggia ormai da quasi dieci di anni. È festa nei locali e nei luoghi pubblici, dove i bambini giocano con Babbo Natale che porta loro i regali. Il Natale piace al popolo albanese specie per l’atmosfera e perché vogliamo sentirci tutti uniti anche se non è la nostra religione. Ma forse in fondo questo è il vero significato del Natale, stringersi la mano e abbracciarsi sotto l’unica bandiera che è quella della pace. Non a caso Papa Francesco scelse l’Albania come primo paese in Europa da visitare, perché è uno dove tante religioni convivono tra loro e mai nessuno ha potuto dividere gli albanesi per motivi religiosi. Sono certa che per gli Albanesi la prima fede è l’albanesità!»

Ma da albanese che vive in Italia cosa ne pensa della festa più amata dai cattolici?

« Personalmente ritengo che questa festa è un’atto dovuto soprattutto in tema di immigrazione. Tanti albanesi, come me, ormai vivono in Occidente, in Europa soprattutto e tanti di noi vi sono cresciuti e hanno messo su famiglia sposando anche non albanesi; molti poi anche se albanesi musulmani hanno battezzato i propri figli per meglio integrarsi o semplicemente perché volevano che essi diventassero cattolici. Si potrebbe anche pensare che l’Albania è alla ricerca delle radici perdute, o meglio dire tenute nascoste per quasi mezzo secolo dalla dittatura di Enver Hoxha, quell’Albania dei successori di Skenderbe. Ma questo meriterebbe un discorso a parte.»