Firenze – Amor sui generis è una raccolta di racconti che hanno per tema l’amore nelle sue più diverse sfaccettature. Storie che hanno per tema l’Amore in tutte le sue sfaccettature. Proprio per questo è stata suddivisa in quattro sezioni che rispecchiano il genere di amore trattato: amori misteriosi, amori confidenziali, amori familiari e amori stravaganti.

Che siano inimmaginabili, sorprendenti, folli, appassionati, brucianti, inaspettati, profondi, fedeli, falsi, delicati o violenti, gelosamente custoditi dentro l’anima o consumati nella penombra di un vicolo, tutti gli amori osserva la curatrice del volume Dianora Tinti – pongono comunque uomini e donne di fronte a se stessi, ma anche all’inesplicabile, perché l’amore rimane l’unica forza che non riusciamo a manovrare a nostro piacimento.

Ben 23 gli autori. La curatrice del volume è Dianora Tinti, scrittrice giornalista e blogger Con lei abbiamo cercato di delineare alcuni aspetti di questo libro

Come è nato questo libro ?

Dianora Tinti Questa raccolta di racconti nasce dalla comune passione per la parola di un gruppo di scrittori, giornalisti, editor, lettori e amanti dei libri. Gli autori dei racconti sono convinti della forza dei sentimenti, del loro potere energizzante, lenitivo e rassicurante. Autori ardimentosi, anche, perché per scrivere di sentimenti è necessario provarli e mettersi a nudo, prima davanti a noi stessi e, poi, ai lettori. E per fare questo ci vuole coraggio, molto.

Un titolo riporta al concorso letterario Città di Grosseto “Amori sui generis”. C’è un legame fra i due progetti?

Dianora Tinti Nessun legame, se non l’aver “preso a prestito” il titolo del concorso che l’associazione culturale “Letteratura e dintorni” organizza da quattro anni e il fatto che tutti gli autori della raccolta gravitino intorno al concorso e all’associazione: come giurati o come soci. Colgo l’occasione per invitare tutti a partecipare a questa quarta edizione (scade il 30 giugno 2022) e indico il link dove trovare tutte le indicazioni: https://letteraturaedintorni.it/4-edizione-premio-letterario-nazionale-citta-di-grosseto-amori-sui-generis/

Non facile mettere insieme ventitré autori ed una prefazione a firma del noto scrittore Franco Forte…

Dianora Tinti In effetti non è stato semplice, ma nemmeno troppo complicato. La stima e l’amicizia che ci lega oltre all’entusiasmo per questo esperimento di “rete letteraria e culturale” ci ha portato velocemente alla realizzazione di questa raccolta. Naturalmente un grazie enorme a Franco Forte che, in mezzo ai suoi innumerevoli impegni, ha trovato il tempo per noi.

L’amore ci pone di fronte all’inesplicabile. Perché ?

Dianora Tinti Perché l’amore rimane l’unica forza che non riusciamo a manovrare a nostro piacimento. Che siano amori inimmaginabili, sorprendenti, folli, appassionati, brucianti, inaspettati, profondi, fedeli, falsi, delicati o violenti, gelosamente custoditi dentro l’anima o consumati nella penombra di un vicolo, tutti gli amori pongono comunque uomini e donne di fronte a loro stessi, ma appunto a ciò che non si riesce a spiegare, a comprendere.

L’amore, dunque, anche in una società disincantata come la nostra possiede ancora una grande forza…

Dianora Tinti Certamente. Più che mai. Mi piace ricordare poi che, da un po’ di tempo circola nel web una lettera che lo scienziato Albert Einstein avrebbe scritto alla figlia Lieserl. Ne riporto qualche frase, perché riguarda questo tema da vicino:

“Quando proposi la teoria della relatività, pochissimi mi capirono, e anche quello che rivelerò a te ora, perché tu lo trasmetta all’umanità, si scontrerà con l’incomprensione e i pregiudizi del mondo. [….] Vi è una forza estremamente potente per la quale la Scienza finora non ha trovato una spiegazione formale. È una forza che comprende e gestisce tutte le altre, ed è anche dietro qualsiasi fenomeno che opera nell’universo e che non è stato ancora individuato da noi. Questa forza universale è l’Amore. Quando gli scienziati erano alla ricerca di una teoria unificata dell’universo, dimenticarono proprio questa, la più invisibile e potente delle forze.”

Un tuo avvincente racconto – Il destino – apre il volume. Pur senza “spoilerare” ce ne puoi dare qualche anticipazione ?

Dianora Tinti Un racconto che nasce dalla convinzione che l’amore, come molti sentimenti che nascono dall’animo umano, non ha tempo, confini o spiegazioni razionali. In più, ho voluto fare un omaggio alla mia terra, la Maremma toscana, capace ancora di sprigionare oscure alchimie e misteriosi poteri.

Anche nel tuo racconto si vede che in questo libro l’amore si lega spesso con altri sentimenti nostalgia, rimpianto anche dolore, forse anche paura…

Dianora Tinti L’amore, come tutto ciò che non si riesce a spiegare razionalmente e prende il sopravvento sul nostro modo abituale di agire e pensare, fa paura. Certe volte si lega anche ad altri sentimenti o emozioni intense che vengono percepite come poco controllabili e quindi pericolose. Paura di essere abbandonati, feriti, traditi, umiliati, o di non essere all’altezza del rapporto, insomma vulnerabili.

In copertina un dipinto coinvolgente che dà la cifra di questo volume…

Dianora Tinti Sì, è un dipinto particolarmente bello dell’artista Andrea Ferrari. Avvocato di professione e artista di vocazione, oltre che pittore anche attore, scenografo, creatore di gioielli. Con le sue opere si è aggiudicato prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Artista quotato, è inserito nella Collezione Sgarbi con due opere, riprodotte ed archiviate con pubblicazione nel volume “Gli artisti nella collezione Sgarbi” del 2018. Il titolo dell’opera “Lei balla” rappresenta la danza della vita, dove se non c’ amore la vita stessa ha poco senso. Nella danza della vita, ora armoniosa, ora scomposta, all’improvviso qualcosa avviene, il filo si spezza, le perle cadono. E’ la fine. Le tre Parche, in basso, anno compiuto la loro opera.

Chi sono gli autori?

Eccoli. Elisa Baiocchi – Fotografa e scrittrice della saga fantasy “Terra Rossa”, collaboratrice del mensile “Maremma Informa”.

David Berti – Scrittore, recensore, operatore culturale e blogger. Scrive sul mensile “Maremma Magazine”. Membro del Comitato “Premio Letterario Toscana”.

Enrico Bistazzoni – Redattore editoriale e traduttore. Autore di libri di storia locale e di vario genere. Da anni partecipa a Quante Storie Vuoi, la trasmissione culturale di TV9, con Francesca Ciardiello e Dianora Tinti.

Irene Blundo – Giornalista e scrittrice. Dopo diciassette anni in QN-La Nazione, collabora con riviste e webmagazine. Tra i suoi libri, il Millelire di Stampa Alternativa “Bianciardi d’essai”.

Milana Cazzola – Artista poliedrica e scrittrice. Pubblica romanzi e racconti, anche con lo pseudonimo di Emily Hunter, spaziando dall’erotico, al romance, al thriller e scrivendo di emozioni reali.

Francesca Ciardiello – Giornalista professionista e volto noto di TV9 Telemaremma, organizzatrice di eventi, socia fondatrice e vicepresidente dell’Associazione culturale “Letteratura e dintorni”.

Deborah Coron – Giornalista pubblicista, ghostwriter, poetessa, manager culturale di reti museali e associazioni, organizzatrice di concorsi letterari, mostre ed eventi, docente di Arte.

Agata Florio – Scrittrice e operatrice culturale. Con un suo libro, pubblicato insieme al fotografo Enzo Russo, ha vinto il Premio Capalbio al Territorio nel 2021.

Silva Gentilini – Scrittrice, poetessa, ghostwriter, editor e story editor per importanti case editrici. Con il suo esordio in narrativa, edito Mondadori, ha vinto prestigiosi premi letterari.

Laura Giorgi – Scrittrice, poetessa, corista e appassionata di musica classica. Con i suoi romanzi ha ricevuto molti e importanti riconoscimenti.

Roberto Guerrini – Ex giornalista sportivo, scrittore e poeta, organizzatore di concorsi letterari.

Patrizia Guidi – Bibliofila, cinefila, filosofa, sognatrice. Da oltre ventisette anni è Istruttore direttivo bibliotecario presso la biblioteca comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia (GR).

David La Mantia – Docente di Italiano e Latino, scrittore e poeta, fa parte del C.T.S. Fondazione Luciano Bianciardi, è vicepresidente Associazione “Portavoce”. Tra i principali protagonisti del Blog “Circolare poesia”.

Ranieri Mantovani – Medico, appassionato di scrittura, ha pubblicato un libro di ricordi e una guida fotografica di Castiglione della Pescaia il cui ricavato ha donato in beneficenza.

Silvia Meconcelli – Scrittrice, con i suoi romanzi ha vinto prestigiosi premi letterari. Socia fondatrice e vicepresidente dell’Associazione culturale “Letteratura e dintorni”.

Giacomo Moscato – Attore, regista, scrittore e insegnante di Letteratura italiana e storia. Dal 1994 dirige il Laboratorio teatrale “Ridi Pagliaccio”.

Laura Parlanti – Avvocata, libera professionista, lettrice appassionata e dal 2017 Consigliera di Parità della Provincia di Grosseto.

Fulvia Perillo – Medico, filosofa, scrittrice di romanzi e racconti, organizzatrice di eventi e avida lettrice.

Roberta Pieraccioli – Scrittrice di racconti e di vari libri, è responsabile del settore cultura e direttrice della Biblioteca “G. Badii” del Comune di Massa Marittima (GR) oltre che della Rete Museale della Maremma.

Giuseppina Scotti – Poeta, giornalista, critico d’arte pittorica e letteraria, presidente Unitre Grosseto, Cavaliere e Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

Lina Senserini – Giornalista professionista e insegnante di Lettere, coltiva la passione per i libri. Avida lettrice, da qualche anno si cimenta con la scrittura.

Letizia Stammati – Docente di Italiano e Latino, formatrice in Corsi su Linguaggi e Comunicazione, cura attività e iniziative culturali ed è presidente della “Società Dante Alighieri”, Comitato di Grosseto.

Dianora Tinti – Scrittrice, giornalista pubblicista, blogger, organizzatrice di eventi, socia fondatrice e presidente dell’Associazione culturale “Letteratura e dintorni”.