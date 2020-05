Firenze – A Dicomano torna, in piazza della Repubblica, il mercato settimanale con soli generi alimentari. Ne aveva autorizzato la riapertura il sindaco Stefano Passiatore con ordinanza n. 19 del 28 aprile scorso.

A verificarne l’andamento c’era anche il sindaco, che commenta: “Bene oggi la riapertura del mercato alimentare. Facciamo attenzione e adottiamo e rispettiamo le regole, per tornare in sicurezza alle nostre abitudini”.

Durante lo svolgimento del mercato, gli operatori devono attenersi scrupolosamente alle norme sanitarie stabilite dall’ordinanza della Regione Toscana n. 38/2020, indossando protezioni per le vie respiratorie e vigilando sul rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza prevista.

Con la stessa ordinanza è stata autorizzata dal sindaco la vendita per asporto di bevande, oltre che di cibi cotti o preparati, in aggiunta al servizio di consegna a domicilio di alimenti e bevande.

Il Comune ricorda che non è possibile sostare fuori dai locali a consumare piatti e bevande da asporto.