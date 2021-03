Firenze – Torna a Didacta “Lanterne magiche”, progetto realizzato da Fondazione sistema Toscana, con un webinar, ovvero un seminario on line, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, in programma per giovedì 18 marzo, dalle 17 alle 18, nello spazio web della Regione Toscana alla fiera sul mondo della scuola. Leonardo Moggi e Luca De Crescenzo, autori di “Conosciamo il cinema – Capire il film: L’animazione, il mondo dove tutto è possibile”, presentano il documentario didattico in cui si approfondiscono storia e tecniche del cinema di animazione.

Per verificare la disponibilità di posti per il seminario

https://eventi.fieradidacta.it/RicercaEventiEspositori.aspx?evento=1855#ris1

La fiera sarà un’occasione importante per incontrare (anche se a distanza) operatori ed esperti che si occupano da tempo di questi temi nelle scuole, per chiedere l’avvio di attività per le proprie classi, per scoprire le nuove proposte che vanno ad arricchire i corsi di aggiornamento per gli insegnanti ma anche i nuovi laboratori, teorici e pratici, per gli studenti di tutte le fasce di età, per imparare gli elementi fondamentali del cinema e degli altri media audiovisivi.

Lanterne Magiche è il programma di educazione all’immagine e al linguaggio audiovisivo per le scuole di ogni ordine e grado promosso da Regione Toscana e coordinato da Fondazione Sistema Toscana. Obiettivo del progetto, dare ai ragazzi, attraverso i loro docenti, strumenti per saper guardare e capire cosa c’è e come funziona quella macchina delle meraviglie che è il cinema di animazione.

Le attività educative di Lanterne Magiche riguardano laboratori di videoproduzione, presentazioni di film alla presenza di esperti, proiezioni di opere realizzate dagli allievi del programma, eventi per docenti e studenti