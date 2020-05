Firenze – L’Istituto Russell-Newton prosegue con la didattica a distanza dopo la chiusura di tutti gli istituti scolastici determinata dalla pandemia. Anche i progetti avviati prima dell’emergenza proseguono, sempre modulati attraverso attività online, tra i docenti di riferimento e gli studenti.

Il progetto “Fiabe e favole nel mondo”, iniziato lo scorso anno e avviato a febbraio di quest’anno, è un percorso che ha permesso ad alcuni studenti della classe IV F, del liceo linguistico Russell-Newton di Scandicci, di studiare in modo approfondito l’origine di varie fiabe, in un confronto fra le diverse culture e con la ricchezza di significati e simbologie ad esse connesse. Gli studenti, lavorando online a stretto contatto con i docenti Stefania Chiari, responsabile del corso, Raffaella Cicero, Sabrina Catania, Francesca Antonucci, Alessandra Baroni, Fabrizio Abbattista, Massimo Seriacopi.

Insieme hanno realizzato un accurato e complesso documento, corredato da disegni di Giada Chiari, per la scuola primaria e di Molla Collin, compilato in Power Point con la descrizione di una o più fiabe, le analogie con le narrazioni fra diverse culture, gli elementi che contraddistinguono le caratteristiche di ogni storia e il parallelo dei significati dove l’oggetto rappresentato ha funzione simbolica. Queste elaborazioni presentate in due incontri online si concludono con la lettura di uno dei racconti in lingua originale.

I risultati del corso, nato come Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che sostituisce l’Alternanza scuola-lavoro, saranno mostrati in un seminario dell’ANILS, Associazione Nazionale insegnanti lingue Straniere, espressamente dedicato al progetto, in data e luogo ancora da definire.

L’argomento “Fiabe e favole nel mondo” ha preso il via da una precedente esperienza durante un seminario dell’ANILS dal titolo “L’adolescente, il bambino e l’animale nella fiaba” in collaborazione con EF – Education First e Loescher Editore, a Firenze in aprile 2019, dove la classe IV F dello scorso anno è intervenuta su “Confronto tra le fiabe di Perrault e fiabe di altre culture. Letture in lingua originale”.

Per “Fiabe e favole nel mondo”, i gli studenti hanno lavoro sui seguenti nuclei tematici relativi al sistema di classificazione AArne – Thompson Uther (ATU):

ATU – 709 Biancaneve

ATU – 750 A Desideri saggi e desideri ridicoli

ATU – 311 312 A B C Eroina che si salva – Barbablù e il diavolo

ATU – 510 B Un re cerca di sposare sua figlia – Pelle d’asino

ATU – 545 Aiutante magico – Il gatto con gli stivali