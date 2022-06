Firenze – Al via il bando per 10 borse di studio, nell’ambito delle iniziative dell’Università di Firenze per favorire equilibrio di genere nei percorsi scientifici

Promuovere l’ingresso delle studentesse nei percorsi di laurea nelle discipline cosiddette STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics). Con questo obiettivo l’Ateneo lancia un bando per borse di studio riservato alle ragazze che sceglieranno un corso di laurea in queste aree. Il bando mette a disposizione 10 borse di studio, per un importo complessivo di 40.000 euro.

Più in dettaglio, l’iniziativa si rivolge alle nuove matricole del prossimo anno accademico 2022-23 che sceglieranno uno dei 10 corsi di laurea triennale dell’Ateneo nel settore STEM e cioè: Chimica, Fisica e Astrofisica, Informatica, Ingegneria civile, edile e ambientale, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica, Scienze geologiche, Statistica.

“Il numero di giovani donne iscritte alle lauree scientifiche continua a essere ancora troppo basso nel nostro Paese – spiega la rettrice Alessandra Petrucci – e per questo considero indispensabile una politica universitaria capace di incentivare e valorizzare il contributo delle donne nelle discipline STEM e di superare ogni ostacolo e barriera culturale che precluda l’accesso ai percorsi di formazione in questo ambito per consentire il raggiungimento della parità di genere. Questa iniziativa è un atto concreto che vuole incoraggiare un processo di maggiore consapevolezza e sensibilità nelle nuove generazioni. E’ anche una tappa di un impegno definito nell’ambito del Piano di uguaglianza di genere 2021-2024 che punta ad ampliare la presenza femminile nelle posizioni apicali dei vari settori della vita culturale, politica ed economica dove è ancora troppo limitata”.

Per presentare domanda le studentesse dovranno essersi iscritte ad uno di questi corsi entro la data di scadenza del bando, cioè il 1° ottobre prossimo.