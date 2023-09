Prato – Un grave episodio accaduto a Prato ai danni di un 73enne pratese, ora ricoverato all’Ospedale Santo Stefano e in prognosi riservata .

Nel pomeriggio di venerdì 2 settembre nel quartiere residenziale di Santa Lucia per difendere una ragazza che veniva aggredita da un giovane con il casco di una moto, un pensionato si è ritrovato con una serie di fratture al viso e una lesione grave ad un occhio. A raccontare quello che è accaduto è stata la figlia, un medico,che ha assistito alla scena dalla propria abitazione,e molto provata per l’accaduto .

Tutto è avvenuto in pochi minuti: il pensionato quel pomeriggio era in compagnia della moglie e dei nipotini di ritorno da un centro estivo, quando,appena parcheggiato l’auto sotto casa della figlia, ha visto un ragazzo che stava picchiando in maniera violenta una coetanea usando un casco,mentre un altro ragazzo li guardava senza intervenire.

Dicendo al giovane di non alzare le mani contro la ragazza, per tutta risposta è stato dapprima insultato e minacciato di morte e poi gli sono arrivati in pieno viso una serie di colpi con il casco che gli hanno fratturato il naso e l’occhio. Trasportato d’urgenza al Santo Stefano i medici hanno deciso di rioperarlo lunedì: infatti temono che per le ferite riportate il 73enne rischi di perdere la vista ad un occhio. Intanto la polizia indaga sugli aggressori che dopo il folle gesto si sono dati alla fuga.