Prato – Mille Sindaci italiani da Nord a Sud hanno unito le forze e firmato una lettera-appello indirizzata al Presidente del Consiglio per invitarlo a non dimettersi e a riprendere il suo ruolo e il suo impegno indispensabile in questa fase di sconvolgimento degli equilibri economici e geopolitici.

Tra le firme quella del Sindaco di Prato e Presidente Anci Toscana Matteo Biffoni a cui chiediamo un parere sull’importanza di questo documento.

Perché secondo lei tanti Sindaci tra cui molti di centro destra, (il che ha fatto infuriare la Meloni), hanno ritenuto per la prima volta unirsi per affermare che in questo momento occorre più che mai non aprire una crisi di governo?

«Serve stabilità, ora più che mai. Stiamo affrontando i progetti e gli investimenti legati al Pnrr, la ripresa economica in corso deve comunque fare i conti con la crisi energetica… avere un governo stabile e soprattutto un interlocutore certo per i sindaci è fondamentale. Invece così si rischiano di interrompere percorsi avviati, con gravi conseguenze sui territori».

Le pressioni perché Mario Draghi non lasci sono davvero tante, ma secondo lei quale potrebbe essere la chiave di volta perché il premier torni su i suoi passi?

«La serietà. Ci deve essere da parte di tutti la consapevolezza che non si può minacciare una crisi di governo ogni settimana. Chi lo fa si sta assumendo una responsabilità enorme davanti a tutto il Paese».

Dunque il Paese resta per ora con il fiato sospeso almeno fino a mercoledì 20 luglio quando Mario Draghi farà il punto della situazione su cosa ha portato l’esecutivo fino a qui e si capirà se la volontà di Draghi di dimettersi sia o meno irremovibile. In caso contrario toccherà ai partiti decidere se rinnovargli oppure no la fiducia.

In foto Matteo Biffoni