Firenze – Alle 12.00 di stamane sono attese le comunicazioni di Mario Draghi alla Camera. Intanto nella giornata di oggi il premier è rientrato a Palazzo Chigi da Montecitorio, dopo l’incontro con il presidente della Camera Roberto Fico e, subito prima, con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Tra le tante dichiarazioni su quanto sta accadendo e sugli scenari prossimi che vedranno quasi certamente l’Italia andare al voto ad ottobre, riportiamo quella del vicepresidente della Camera dei Deputati e coordinatore di Italia Viva,Ettore Rosato:«Oggi si scrive una pagina molto triste (o drammatica) per il nostro Paese. La situazione di emergenza dell’Italia non si esaurirà certo con le elezioni, anzi si aggraverà ulteriormente. Chi ha negato la fiducia, chi ha privato l’Italia di un premier autorevole come Mario #Draghi, si assume oggi una responsabilità gravissima, di cui dovrà presto rendere conto ai cittadini. Il nostro progetto rimane chiaro: continuare l’azione del governo #draghi in nome dei principi che lo hanno animato, alternativi ai populismi di destra e di sinistra».