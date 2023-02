Firenze – Con una nota il Consiglio d’Indirizzo della Fondazione Teatro del Maggio, che si è riunito oggi, il 28 febbraio 2023, sotto la presidenza del sindaco di Firenze Dario Nardella, fa sapere che “ha preso atto della lettera di dimissioni del sovrintendente Alexander Pereira. Il Consiglio ha tenuto a esprimere il ringraziamento per questa decisione nonché il giudizio pienamente positivo del lavoro artistico svolto dal sovrintendente e del rilancio della produzione artistica del Teatro su livelli di altissima qualità conseguiti in questi anni di gestione che sono stati anche segnati dalla pausa forzata a causa del Covid”. Nella nota si comunica che “il presidente Nardella ha preannunciato una nuova convocazione del Consiglio nel giro di pochi giorni per procedere alla proposta del nome del nuovo sovrintendente da sottoporre al Ministro Sangiuliano. Alexander Pereira manterrà la sua funzione per trenta giorni da oggi, per il disbrigo delle attività ordinarie”.

La nota ufficiale chiude così una vicenda tormentata, che ha visto sotto tempesta anche giudiziaria il Sovrintendente del Teatro del Maggio, per cui si era avverata anche un’informazione di garanzia riguardo alla vicenda che riguardava sue spese ritenute personali ma messe a carico della Fondazione. Alexander Pereira aveva rassegnato le dimissioni ieri, accompagnandole con una lettera, inviata al sindaco Dario Nardella, presidente della Fondazione, in cui si leggeva: “La vera ragione per la mia dimissione è un fatto personale. Io pensavo di fare il possibile da una situazione impossibile. Forse l’impossibile era di pensare che si può portare la Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a un livello artistico di fama internazionale con un debito di 57 milioni di euro, con un orrendo problema di cassa e con una necessità di creare un utile intorno a 3,5 milioni di euro tramite programmazione artistica, biglietteria e ricerca sponsor nel mezzo di una pandemia”. Continuava Pereira: “Valutando i risultati dell’ultimo anno e specialmente degli ultimi 6 mesi, posso constatare con orgoglio che siamo riusciti ad arrivare a questo livello artistico”. Intanto, mentre si consumano le ultime braci della vicenda Pereria, cominciano già ad affacciarsi le voci di un possibile commissario, nella persona del’Ad RAI Fuortes, attualmente in odor di uscita dai vertici RAI per varie vicende, legate sia a Sanremo che a questioni più squisitamente di ordine politico.