Firenze – Continuano a crescere le adesioni al presidio annunciato per domani pomeriggio davanti alla sede del consiglio regionale in via Cavour 4 dalla Rete Antisfratto fiorentina, che ha visto in questi giorni l’adesione di Pap e del gruppo comunale Spc. Fra le richieste più significative, l’assegnazione degli alloggi vuoti (si parla di 700 solo a Firenze), il cambiamento di alcuni snodi fondamentali della nuova legge regionale sull’edilizia popolare, l’utilizzazione a fini abitativi popolari dell’ “enorme patrimonio edilizio sfitto”.

In contemporanea all’indizione del presidio, una lettera con in dettaglio i punti ritenuti critici della nuova legge sull’Erp è stata inviata a tutti i consiglieri. Della Rete Antisfratto fanno parte il Movimento di Lotta per la Casa, Resistenza Casa-Sportello Solidale, Gruppo Casa di Campi, con la partecipazione delle sedi fiorentine di Cobas, Cub, Unione Inquilini e Usb. E’ stata anche inoltrata una richiesta ai consiglieri per l’incontro con una delegazione di esponenti della Rete. Il presidio si terrà domani a partire dalle 16, in via Cavour, 4.