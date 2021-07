“Il diritto alla casa è una priorità, o le preoccupazioni sulle fragilità sociali sono solo buone parole pronunciate nei mesi di pandemia? Oggi chi prova a chiamare il Comune per avere informazioni sulla propria condizione abitativa e sui suoi diritti non ottiene risposta: la colpa non è delle lavoratrici e dei lavoratori, perché si trovano a gestire una situazione impossibile, in assenza di organico e di adeguata organizzazione”.

Del resto, dicono i consiglieri, la siutazione attuale si ricollegherebbe a scelte antecedenti. “Il Servizio Casa è stato spostato da due anni sotto la direzione servizi sociali: una scelta sbagliata, che abbiamo contestato dall’inizio e per la quale ancora oggi non sono state date adeguate spiegazioni. Non solo: la dirigente assegnata a questo settore è andata in pensione e quando abbiamo chiesto come si pensava di intervenire per il futuro della direzione ci siamo sentiti rispondere che a tempo debito si sarebbe affrontato il tema. Siamo già in ritardo, anche per i livelli occupazionali, assolutamente inadeguati e che mettono a rischio anche il futuro del bando di Edilizia Residenziale Pubblica, che dovrebbe essere stato finalmente sbloccato dalla revisione normativa attesa da parte della Regione Toscana. Numerose realtà dei movimenti, sindacali e politiche hanno scritto a Palazzo Vecchio due giorni fa: porteremo le loro domande direttamente in consiglio comunale, per capire quanto intenda impegnarsi chi ci governa per il diritto alla casa”.