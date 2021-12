Laterina Pergine (Arezzo) – sabato 11 dicembre alle h. 21.15 – Presentazione del libro “Mio figlio. L’amore che non ho fatto in tempo a dirgli” di Marco Termenana (pseudonimo). Presso il Teatro Comunale in Via San Giuseppe 32.

Non solo identità di genere indefinita e isolamento ma anche dialogo genitori figli, organizzata per conto dell’Amministrazione Comunale di Laterina Pergine Valdarno. Dopo i saluti del Sindaco Dottoressa Simona Neri, introduce il Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Associazionismo e Politiche Giovanili, Architetto Andrea Sordini.