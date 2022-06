Firenze – Torna, come ogni 4° fine settimana del mese, il mercatino di Dischi, fumetti e abbigliamento vintage in piazza dei Ciompi. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Fumetti e dintorni in collaborazione con il Comune di Firenze e Confesercenti, questa volta durerà per tre giorni in occasione dei festeggiamenti di san Giovanni, patrono della città. Si potranno trovare oggetti d’altri tempi, oggetti ed abiti che rivivono per la seconda volta, occhiali, borse ed abiti anche di firme e accessori introvabili, per i quali si potranno fare ottimi affari. Figurine, giocattoli con i quali hanno giocato i nostri babbi nonni o bisnonni. Come sempre, tanti saranno gli stand con i dischi che hanno un pubblico sempre più numeroso rispetto ai fumetti avendo un target più ristretto, perciò appassionati dai 45/50 anni in su, mentre la musica è amata da tutti, giovanissimi e non. In questa edizione si potranno trovare tantissime novità rappresentate proprio dai banchi di dischi, con espositori provenienti da moltissime zone d’Italia, con dischi inediti: Arezzo, Genova, Napoli, Massa, Perugia ed altre città. Musica per tutti i gusti e tasche, da collezione o non, Rock, Soul, Reggae, Pop, Folk, Sigle di Cartoons e di pubblicità o di film famosissimi. Il pubblico appassionato, potrà trovare una piazza piena di banchi colorati e godere di tre giorni facendo un tuffo nel passato. Per i fumetti si troveranno collezioni complete o da completare di Diabolik (ristampa ma, volendo anche originale), Zagor, Tex, Dylan Dog e qualche Manga. Banchi anche con porcellane antiche, argenti e oggetti di modernariato. Chi è interessato potrà portare i vecchi dischi o i fumetti agli esperti del settore per vendere oppure far valutare l’oggetto.

Orario continuato dalle 9 alle 19, ingresso libero. Il prossimo appuntamento in piazza dei Ciompi è per il 24 e 25 Settembre.

Per seguire gli eventi dell’associazione culturale Fumetti dintorni www.fumettiedintorni.it.