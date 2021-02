Firenze – Le diseguaglianze sociali sono aumentate, con una particolare intersezione con quelle di genere e di generazione. I giovani, donne e uomini, in assenza di una nuova politica per il lavoro attenta a questi temi stentano a trovare una rappresentanza politica adeguata. La secolarizzazione, la caduta degli ideali ugualitari, il risentimento dei giovani sono correnti sotterranee che, alimentate dai nuovi imprenditori.

Su questi temi è impostato l’incontro “Diseguaglianze fra generi e generazioni”, organizzato da Per Un Nuovo Mondo Comune in collaborazione con La Nottola di Minerva nell’ambito del ciclo Parole della pandemia.

L’incontro avrà la forma di un dialogo online fra Alessandra Pescarolo e Natalia Faraoni e avrà luogo Giovedì 4 marzo ore 17,45 trasmesso in diretta dalla Biblioteca Mario Luzi di Firenze.

Alessandra Pescarolo è stata dirigente dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana e docente a contratto all’Università di Firenze; in questo quadro ha affiancato all’interesse per la storia quello per temi sociologici come il lavoro, la famiglia, le diseguaglianze. E’ stata Fellow della British Academy, a Londra, e socia fondatrice della Società italiana delle storiche. Ha partecipato alla redazione della rivista «Genesis». Il suo ultimo libro è Il lavoro delle donne nell’Italia contemporanea, Roma, Viella, 2019.

Natalia Faraoni è ricercatrice presso l’Istituto per la programmazione economica della Regione Toscana (IRPET), dove si occupa principalmente di analisi del mercato del lavoro e delle imprese. Cura i Rapporti sulla condizione economica e lavorativa delle donne in Toscana.

L’incontro sarà trasmesso in streaming sulle pagine Facebook di Per Un Nuovo Mondo Comune e La Nottola di Minerva. Solo successivamente sarà visibile anche sul canale you tube di La Nottola di Minerva