Pistoia – Riceviamo e pubblichiamo il documento politico approvato all’unanimità dal coordinamento provinciale Forza Italia Pistoia.

“Forza Italia in questa complessa fase della politica nazionale, che ha certificato la necessità di verificare il quadro di alleanze che apparivano intangibili ed immodificabili, è impegnata a consolidare la propria identità di partito moderato, liberale, riformista e di ispirazione cristiana, fortemente incardinato nel PPE e portatore in Italia dei valori del personalismo, della sussidiarietà e dell’europeismo; valori che hanno consentito al nostro Paese di risollevarsi e di garantire libertà e benessere dopo gli anni nefasti della guerra e della dittatura e di contrastare l’affermazione di un nuovo sistema totalitario negli anni della Guerra Fredda.

Forza Italia intende essere protagonista del processo di aggregazione tra le forze politiche che condividono gli stessi valori e che insieme si candidano a guidare il Paese oltre la pandemia e la crisi planetaria che ne è conseguita.

Anche a livello locale Forza Italia assumerà iniziative politiche volte a favorire il consolidamento di un centro politico forte, coeso, cementato dall’adesione a comuni valori. Si tratta di un processo politico impegnativo, che non può essere svilito da meri cartelli elettorali costituiti da forze politiche ed asseritamente civiche, che si collocano nel medesimo campo politico dell’attuale centro-sinistra e che non possono pretendere di assumere la rappresentanza di quell’area moderata, di cui Forza Italia costituisce il fondamentale pilastro. Forza Italia loda i propri amministratori locali, che in un contesto di eccezionale difficoltà operano quotidianamente con abnegazione, intelligenza, integrità e coerenza al servizio della comunità, ribadendo che il rispetto del mandato ricevuto dagli elettori rappresenta un valore irrinunciabile dell’impegno politico.

In vista delle prossime elezioni locali Forza Italia, pur riservandosi di valutare caso per caso l’operato delle singole amministrazioni e la sussistenza delle condizioni per confermare le alleanze già esistenti, ribadisce di essere saldamente collocata nel campo moderato in coerenza con i propri valori ed a sostegno di quei sindaci e di quelle coalizioni di centro destra, che hanno bene governato il territorio, assicurando l’alternanza dopo decenni di predominio della medesima area politica.”

Coordinamento provinciale FI PT –