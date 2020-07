Sesto Fiorentino – Dopo la lunga sosta causa il virus il ciclismo è tornato in campo anche in Italia. Ma nel rispetto dei protocolli sanitari solo per gare di inseguimento su pista (un paio anche al Velodromo di Firenze) e cronoscalate. Domani domenica forse l’ultima gara con queste regole in Toscana. E’ in programma a Sesto Fiorentino per juniores, (il primo di questa categoria sarà anche il nuovo campione toscano in montagna) e gli under 23.

La cronoscalata prenderà il via da Sesto per concludersi al Piazzale Leonardo di Monte Morello. Sono 14 chilometri aspri con tratti di severa pendenza attraverso il Rifugio di Gualdo, Castellare e Fonte dei Seppi. Il via alle 14,30 dei primo junior.

La cronoscalata è dedicata alla memoria di Alfredo Martini denominata “Per sempre Alfredo”. Martini è stato un grande commissario tecnico guidando la squadra azzurra ai mondiali per 23 anni con un bilancio di sei titoli iridati, sette secondi posti e sette terzi posti,. Insomma su 23 mondiali disputati, con Martini alla guida, l’ Italia ha portato almeno un azzurro sul podio 20 volte. Insomma un invidiabile record. Mai prima registrato in nessuna nazionale.

E da sabato 1 agosto, finalmente, tornano le corse su strada per professionisti con modeste limitazioni imposte dal protocollo sanitario.

Apre la serie la gara “Strade bianche” a Siena maschile e femminile. L’arrivo come sempre sarà al’intero della famosa Piazza del Campo nella quale però non sarà ammesso il pubblico. Due giorni dopo ci sarà il trittico lombardo cioè le tre popolari classiche Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi, Coppa Tre Valli Varesine condensate in una sola corsa partenza da Legnano ed arrivo a Varese.

Calendario.

AGOSTO – 1 “Strade bianche” a Sinea; 3 : Trittico lombardo on partenza da Legnano ed arrivo a Varese; dal 5 al 9 Giro della Polonia; 5 Milano-Torino; 8: Milano-Sanremo; 12 Giro del Piemonte; 12: Giro del Delfinato; 15 : Giro di Lombrdia; 18 Giro dell’Emilia; 23 campionato italiano; dal 29 al 20 settembre Tour de France; 29 Trofeo Matteotti a Pescara;

SETTEMBRE – dal 7 al 14 Tirreno-Adriatico con partenza da Camaiore; dall’11 al 9 Giro d’Italia femminile; 20-27 : campionati del mondo a Martigny (Svizzera)-

OTTOBRE – Dal 3 al 25 Giro d’Italia (partenza dalla Sicilia); 4 : Liegi-Bastogne-Liegi; 10 : Amstel God Race Paesi Bassi; 18 : Giro delle Fiandre Belgio; 25 : Parigi-Roubaix; dal 20 all’8 novembre Vuelta di Spagna.-