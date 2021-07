Firenze – Ricordare Enrico Greppi, in arte Erriquez, della Bandabardò e mantenere viva l’attenzione sulla situazione dei lavoratori licenziati della Gkn di Campi Bisenzio. Sono gli obiettivi della serata promossa dalla Fondazione Stensen domani martedì 27 luglio alla Manifattura Tabacchi (inizio ore 21.30) per parlare di diritti umani e sociali, di libertà e poesia, di lavoro, sogni e ingiustizie. L’iniziativa si aprirà con l’intervento di Silvia, moglie di Enrico Greppi, a cui seguirà quello di una delegazione di operai dello stabilimento di Campi Bisenzio. Previsto anche un contributo della segretaria della Cgil Firenze Paola Galgani.

Dopo l’incontro sarà proiettato “Paul, Mick e gli altri”, un film di Ken Loach che per certi aspetti ricorda la vicenda della Gkn. La pellicola è la storia di un gruppo di operai che lavora in uno scalo ferroviario nel sud dello Yorkshire a metà degli anni Novanta. È la fase delle privatizzazioni. Nulla è più come prima: ogni remota possibilità di accordo sindacale viene considerata un ostacolo allo sviluppo. La concorrenza impone un abbassamento dei costi e la messa a repentaglio di ogni tutela dei lavoratori. Gli addetti alla manutenzione delle ferrovie vengono messi gli uni contro gli altri e viene richiesto il massimo dei risultati con il minimo delle strutture messe a disposizione (Ingresso 6 euro, ridotto 4 euro. Info www.stensen.org).