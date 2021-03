Firenze – Domenica 28 marzo Corri la Vita si tinge di verde con una nuova iniziativa, che unisce la solidarietà e l’amore per l’ambiente, per festeggiare l’arrivo della primavera.

Grandi e piccini sono invitati ad indossare una maglia della manifestazione (di qualsiasi edizione), abbracciare un albero – di un giardino pubblico, di una piazza, dei viali o lungo il fiume – e mandare una propria foto alla Onlus tramite WhatsApp al numero 347 3280964 o all’indirizzo e-mail info@corrilavita.it. Tutti gli scatti ricevuti saranno pubblicati sul sito e sui canali Facebook, Instagram e Twitter della Onlus.

Per chi vorrà condividere la manifestazione sui Social Network potrà scaricare gratuitamente dal profilo Instagram di Corrila Vita lo speciale “filtro” e utilizzare l’hashtag #corrilavitagreen

Ogni foto ricevuta farà scattare una donazione di 10 euro da parte delle aziende sostenitrici

Chi non avesse una maglia può fare una donazione di 10 euro su www.corrilavita.it e – ricevuta alla mano – ritirarla da LILT Firenze in viale Giannotti, 25 (su appuntamento al numero +39 055 576939).

“Ci piace pensare che in tanti vorranno accogliere il nostro invito: è bello sapere che da un’azione così semplice possa scaturire un sostegno concreto – spiega Bona Frescobaldi, presidente dell’associazione Corri la Vita Onlus – . Sappiamo tutti che stiamo vivendo un periodo estremamente difficile, anche per questo sarà una gioia ricevere ogni singola fotografia!”.

“Un’iniziativa che mette insieme solidarietà e tutela ambientale – afferma l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -, rilanciando l’importanza di ripartire proprio dal verde e dal patrimonio arboreo per voler bene alla città e a noi stessi. Prendersi cura delle piante della nostra città assume oggi un significato ulteriore che riporta tutti al bisogno di vivere in un contesto più sostenibile e salubre e alla necessità di un impegno condiviso come assunzione di consapevolezza e responsabilità per un cambiamento non più rinviabile”.

La lista dei giardini pubblici del Comune di Firenze sarà disponibile su www.corrilavita.it/corri-la-vita-green/ e all’indirizzo https://ambiente.comune.fi.it/mappa si potrà trovare con facilità l’albero più vicino.

Corri La Vita green durerà tutta la giornata ed è aperta a chiunque voglia inviare il proprio scatto da ogni parte d’Italia entro la serata di domenica 28 marzo.

I partecipanti sono invitati a rispettare le norme anti Covid-19 vigenti indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento richiesto anche all’aperto.

La manifestazione non potrà avere luogo nelle aree che rientrano in ZONA ROSSA.