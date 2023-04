Firenze – Si terrà domenica prossima, 23 aprile, la manifestazione nazionale del Frente de Peruanos convocata per le ore 15:00 in piazza Santa Maria Novella. L’annuncio è stato dato oggi dai rappresentati del Frente, che hanno tenuto un incontro con la stampa ospitati dai consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune. Davanti alla stampa, le testimonianze dei cittadini peruviani che non solo parlano di repressione, di violenze, ma anche del “loro” presidente, eletto dal voto popolare, Castillo, “sequestrato dalle oligarchie e dai gruppi armati che hanno preso il potere”. Presente anche, in rappresentanza della Casa dei Diritti dei Popoli, Marco Fantechi. La causa della democrazia negata in Perù è stata attenzionata anche, in altre occasioni pubbliche, dal presidente del consiglio comunale Luca Milani e dalla presidente della Commissione comunale 7, Donata Bianchi.

Ma oltre alle violenze, alla repressione e alla mancanza di democrazia, il nocciolo economico emerge dalle parole dei rapprentanti del Frente, ed è quella ricchezza spaventosa che contengono le viscere del Perù, ovvero il litio, in questo momento più prezioso dell’oro.

“C’è un popolo che vuole avere il diritto di autodeterminarsi e di non vedersi negati i diritti umani, che vuole prendere in mano la democrazia. C’è una situazione di pesante anomalia in Perù, con il Presidente incarcerato, forte sfiducia nei confronti del Parlamento e morti nelle strade, dovute a una gestione violenta e repressiva dell’ordine pubblico. Invitiamo tutte le cittadine e cittadini a partecipare a questa mobilitazione, riprendendo le parole pronunciate oggi in conferenza stampa: “El pueblo unido, jamas sera vencido”. La solidarietà internazionale appartiene alla tradizione del territorio fiorentino, potremo confermarlo tra pochi giorni”, concludono i consiglieri comunali di Spc.