Firenze – Firmato oggi il protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Asl centro, Società della Salute Empolese Valdarno-Valdelsa e l’associazione “Vorreiprendereiltreno” onlus di Jacopo Melio, per la realizzazione di una “smart home”, ovvero un appartamento domotico per persone con disabilità dai 18 anni in su. La sottoscrizione tra le parti è avvenuta oggi, venerdì 24 gennaio, a Empoli, nella sede dell’Agenzia per lo sviluppo dell’Empolese Valdelsa, in via delle Fiascaie 12.

“Tutti hanno diritto a una vita indipendente e a tutti dobbiamo garantire certe opportunità, utilizzando al meglio le nuove tecnologie. Mi auguro che presto in Toscana possano esserci altre esperienze analoghe a quelle che presentiamo questo pomeriggio a Empoli, insieme a Jacopo Melio, che con le sue idee riesce a sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni importanti”, sono le parole del governatore toscano Enrico Rossi. Che ha spiegato: “Questa iniziativa onora l’articolo 3 della nostra Costituzione che evidenzia quanto tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e siano eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Tutti hanno il diritto di accedere all’innovazione e alle straordinarie possibilità che offrono”.