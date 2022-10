Firenze – Alla vigilia del centenario della nascita di don Lorenzo Milani, l’Associazione degli Archivi di Cristiani nella Toscana del 900 (Arcton) si propone di indicare alla riflessione pubblica un protagonista della stagione di fermenti innovatori dei cattolici.

Don Gino Bonanni (Vicchio 1913 – Firenze 1995) è stato un personaggio chiave della storia della Chiesa fiorentina. E’ stato vicario a San Giovanni Maggiore (Borgo San Lorenzo), poi a Montespertoli, incaricato dal cardinale Elia Dalla Costa di ricostruire la chiesa distrutta dalla guerra, e pievano a Borgo San Lorenzo. Nel 1958 era stato nominato Rettore del Seminario di Firenze, incarico per il quale è stato punto di riferimento della formazione di una generazione di preti. Infine parroco alla Badia Fiorentina.

La vicenda della sua destituzione provocò una “Lettera ai sacerdoti della diocesi fiorentina”, scritta da don Bruno Borghi e don Lorenzo Milani in cui chiedevano ai loro colleghi sacerdoti di prendere apertamente le sue difese.

Per questo Arcton, dopo la mostra dedicata alle fotografie di don Renzo Rossi che si è svolta nel marzo 2022 alla SS. Annunziata, ha deciso di dare vita a un progetto per riportare all’attenzione di tutti la testimonianza e l’opera di don Bonanni, anche nella considerazione di contribuire al grande impegno di riflessione e ricostruzione storica previsto per l’anniversario dei cento anni dalla nascita di don Lorenzo Milani nel corso dell’anno 2023.

Il progetto, dal titolo Gino Bonanni, spirito libero in un territorio inquieto e fecondo, ha un carattere territoriale e si articolerà in una serie di eventi nei quattro Comuni della Città metropolitana dove è nato o ha operato (Vicchio, Montespertoli, Borgo San Lorenzo e Firenze). Agli incontri parteciperanno relatori provenienti da ogni parte d’Italia: storici, studiosi, testimoni del tempo.

Come direttore scientifico è stato scelto Andrea Fagioli, già direttore di ToscanaOggi, curatore della mostra dedicata a don Rossi, autore di saggi su personaggi della Chiesa toscana. A sua firma anche il volume «Don Gino Bonanni. Educatore e maestro di spiritualità, testimone dei valori autentici della fede», edito da Sarnus-Polistampa, pubblicato per l’occasione a cura di Arcton.



L’obiettivo che Arcton si propone non è solo quello di coinvolgere le comunità locali e coloro che lo hanno conosciuto e stimato, ma soprattutto di trasmettere ai giovani aspetti e personaggi importanti della cultura del territorio, costituendo un presidio permanente per la diffusione di tali aspetti.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio e il contributo della Città Metropolitana di Firenze, il patrocinio del Comune di Vicchio, i contributi dell’8X100 dall’Arcidiocesi di Firenze e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Programma delle iniziative

Vicchio, giovedì 20 ottobre ore 17,30 Biblioteca comunale

Gli anni giovanili

Rebecca Bonanni , Alessandro Dini, Antonella Lumini, don Maurizio Pieri, Giuseppe Pratesi. Modera Piero Meucci

Montespertoli, giovedì 17 novembre ore 17,30 Sala parrocchiale

La ricostruzione della chiesa, gli anni del dopoguerra

Don Carlo Ballerini, Giulio Cesare Bucci, Andrea Giuntini. Modera Andrea Fagioli

Borgo San Lorenzo, sabato 26 novembre ore 17,00 Biblioteca comunale

Le esperienze pastorali

Don Luciano Marchetti, Severino Saccardi, Anna Scattigno. Modera Andrea Fagioli

Firenze, martedì 6 dicembre ore 18 Istituto Stensen

Fermenti, aspirazioni ed eredità della grande stagione del cattolicesimo fiorentino

Rosy Bindi, Bruna Bocchini Camaiani, Alessandro Dini, Patrizia Giunti, Modera Piero Meucci

