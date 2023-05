Firenze – La prima opera della nuova austerità del Maggio ha offerto al pubblico un cast eccezionale, l’arte di un grande maestro generoso e innamorato del suo pubblico e un allestimento semplice, talvolta creativo, in ogni caso accettabile contesto della storia del grande seduttore, negatore dei valori cristiani, che si realizza distruggendo quello che di buono si svolge fra uomini e donne che hanno la sfortuna di vivere vicino a lui.

Così il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, prima opera in cartellone del 85° edizione del Maggio nonché il primo melodramma sotto la guida deI Commissario straordinario, Onofrio Cutaia, ha accontentato la critica e il pubblico che non ha lesinato applausi e ovazioni a tutti gli interpreti, al direttore emerito a vita Zubin Mehta, all’Orchestra del Maggio e al coro diretto dal maestro Lorenzo Fratini. Ma anche all’allestimento ripreso dal Festival di Spoleto – con le scene del tre volte premio Oscar Dante Ferretti e di Francesca Lo Schiavo, i costumi di Maurizio Galante, le luci sono curate da Fiammetta Baldiserri – con la regia di Giorgio Ferrara ripresa da Stefania Grazioli.

Alla prima del 30 aprile soprattutto i cantanti sono stati oggetto di vere e proprie ovazioni e lunghi applausi durante la rappresentazione. A cominciare dal talentuoso Luca Micheletti, baritono, attore e regista nella parte del protagonista, Don Giovanni. Assolutamente sovrana la sua esibizione di voce, drammaturgia, espressione e consapevolezza artistica.

Allo stesso livello di qualità Markus Werba nei panni del suo servitore, Leporello; Jessica Pratt nel ruolo di Donna Anna; Ruzil Gatin come Don Ottavio; Anastasia Bartoli come Donna Elvira, Benedetta Torre interpreta la parte di Zerlina. Poi Eduardo Martinez come Masetto e Adriano Gramigni nella parte del Commendatore,

Dopo la prima, altre quattro le recite in programma: il 3, 9 (recita già esaurita in ogni ordine di posto) e 12 maggio alle ore 19, e il 6 maggio alle ore 15.

Nella foto da sinistra: Luca Micheletti, Zubin Mehta, Markus Werna