Dopo lo spettacolo all’Accademia Chigiana la prossima performance della poliedrica artista Donatella Alamprese è sabato 21 gennaio al Teatro del Sale di Firenze.

Continua il format del “Le 4 Voci di Eva” questa volta con un viaggio al femminile nella poesia lucana. Quattro storie, quattro incontri, quattro voci poetiche straordinarie della mia terra d’oirigne – spiega Donatella Alamprese: “ Isabella di Morra ( 1520-1526 ) poetessa di Valsinni vittima della violenza dei fratelli, Laura Battista (1845-1884) nata a Potenza, una vera protofemminista morta a soli 38 anni e ben consapevole della difficile condizione della donna, in particolare al sud, Maria Padula (1915-1987 ) di Montemurro col suo impegno nel campo sociale e politico in difesa dei diritti delle donne, Giuliana Brescia ( 1945- 1973), la Saffo di Rionero morta suicida, personalità complessa dall’anima sensibilissima che ha lasciato una traccia profonda nella cultura lucana e nazionale”.

L’ intreccio delle sonorità create da Marco Giacomini e Stefano Macrillò si fondono con eleganza e leggerezza con la “magia” della voce di Donatella Alamprese in questo suggestivo viaggio poetico – musicale , impreziosito dalle immagini di Cecilia Micolano.