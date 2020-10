Firenze – Questa notte è morta Donatella Carmi Bartolozzi presidente di File e vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

La sua scomparsa colpisce profondamente la nostra città. Da oltre trent’anni impegnata come volontaria in numerose attività sociali e culturali, ha contribuito a sviluppare le cure palliative che, in una prima fase avviate solo da alcuni medici anestesisti, hanno trovato dal 2002 con la sua fondazione File e sotto la sua spinta la realizzazione di équipe sanitarie organizzate non solo con medici e infermieri, ma anche con psicologi fisioterapisti e volontari attivi nell’assistenza domiciliare in hospice e, recentemente, anche in alcune Rsa.

Donatella ha diviso la sua vita, non risparmiando energie tra la famiglia, File e la Fondazione CRFirenze incrementando, dove e come ha potuto, le attività a favore delle persone in difficoltà nell’ambito sanitario, educativo, sociale e in special modo nelle carceri.

Donatella ha testimoniato, convivendo con una patologia grave, quanto si possa vivere per gli altri, superando anche le fragilità che la malattia comporta, fino alla prematura scomparsa.