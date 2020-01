Firenze – Solidarietà e ciclismo in una iniziativa che ormai è una bellissima tradizione. Una iniziativa gestita da anni ormai dal Gruppo Sportivo ciclistico Campi 04. Partiti da Indicatore di Signa un folto gruppo di ciclisti di quella società – indossando costumi da corsa ed alcune cicliste da Befana – hanno pedalato alla volta dell’ospedale Meyer di Firenze per consegnare doni ai piccoli ricoverati in quell’ospedale.

Questo gruppetto multicolore, guidato da Mauro Baruffi presidente del GC. Campi 04 carico di regali, pedalava fino all’ospedale del Meyer. Ciclisti accolti con entusiasmo dai medici ed gli altri operatori e dai bambini ricoverati nell’ospedale.

Al reparto oncologico i ciclisti consegnavano un assegno di 3.300 euro, soldi raccolti durante alcune iniziative del G.S. Campi 04, durante il 2019; mentre per i piccoli ricoverati negli altri reparti dolci e regali a non finire.