Signa – Omicidio nel fiorentino, dove, in un appartamento di Signa, alle porte di Firenze, una donna di 46 anni è stata trovata cadavere. I carabinieri sono intervenuti e ad ora stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Al momento si pensa ad un litigio col fratello per questioni economiche. L’uomo è stato portato in caserma. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della SIS del Reparto Operativo per l’attività di sopralluogo e il pm di turno della Repubblica di Firenze, che ha assunto la direzione delle indagini.