La pattuglia delle Fiamme Gialle si era fermata dal momento che aveva visto l’auto, una Lancia Y10, parcheggiata a fianco della carreggiata in una posizione molto pericolosa per il traffico. Sembrava abbandonata. Sul posto, nessuno: nè persone nelle vicinanze, nè automobilisti che avessero segnalato qualcosa.

La strada è un pezzo della Sgc Fano-Grosseto in costruzione, che di solito è molto trafficata. Sono intervenuti anche i carabinieri. Sulle dinamica e sulle cause della caduta dal ponte rimane aperta ogni ipotesi. Accertamenti in corso.