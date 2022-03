Lucca – Si terrà venerdì 8 aprile, a Lucca, la presentazione-dibattito del libro “Edda Bresciani – Una vita per l’egittologia”, della collana Italiane-donne che hanno lasciato impronte, edito da Maria Pacini-Fazzi Editore. Un nuovo, prezioso volume che riguarda la vita di Edda Bresciani, che, nata a Lucca nel 1930, divenne una delle figure più importanti dell’archeologia italiana dedicata all’Egitto. Laureatasi in egittologia nel 1955 all’Università di Pisa, divenne docente di lingua e letteratura copta all’Università di roma “La Sapienza”, per poi ricevere l’incarico di ordinaria di egittologia all’università di Pisa, dove insegnò anche lingua e letteratura demotica. Fu autrice di numerose pubblicazioni sull’Antico Egitto, oltre a fondare, nel 1978, la rivista Egitto e Vicino Oriente. Diresse varie missioni archeologiche in Egitto e ricevette l’Ordine del Cherubino e la Medaglia d’oro ai benemeriti della scienza e cultura.

Divenuta docente emerita dell’Università di Pisa, per conto dell’Ateneo pisano diresse il progetto Issemm, finanziato dal ministero italiano per gli affari esteri – Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, destinato a dare un supporto tecnico e scientifico per il monitoraggio e la gestione dei siti archeologici egiziani, in collaborazione con lo SCA egiziano. Grazie all’Issemm vennero realizzati il Parco archeologico e il Visitor Centre di Medinet Madi nel Fayum in Egitto (inaugurato l’8 maggio 2011).

Fu socia nazionale dell’Accademia Nazionale dei Lincei e socia ordinaria dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti; in Francia era membro dell’Académie des inscriptions et belles-lettres. La morte la raggiunse a novant’anni, il 29 novembre 2020, durante un ricovero nella clinica Barbantini di Lucca.[ Dal luglio dell’anno successivo le sono intitolate le Collezioni egittologiche dell’Università di Pisa.

L’evento di venerdì 8 aprile si terrà a Villa Bottini, alle 17.30, e vedrà i saluti di Ilaria Vietina, assessora alle Pari opportunità del Comune di Lucca, cui seguirà una relazione introduttiva di Francesca Molteni, presidente Soroptimist Club di Lucca. A seguire, gli interventi di Marcella Matelli, Flora Silvano e Valerio Meattini. A moderare l’incontro, Francesca Fazzi, della Maria Pacini Fazzi Editore.