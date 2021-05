Firenze – Categoria invisibili cresce. Questa volta al centro della mostra fotografica (In)VISIBILI, che Palazzo Vecchio ospita da oggi fino al 29 maggio, sono le donne. Dalla fornaia al medico, dall’operatrice culturale all’addetta alle pulizie, e poi l’infermiera, la salumiera: c’è un universo di donne impegnate nel quotidiano nel proprio lavoro, negli scatti realizzati dal fotografo Luciano Selvi e disposti su totem nel cortile di Michelozzo. Hanno inaugurato l’esposizione la vicesindaca Alessia Bettini e l’assessora a Diritti e Pari opportunità Benedetta Albanese, assieme ai promotori.

“L’intento di questo progetto, da qui il suo titolo, è stato quello di dare voce, visibilità, a tutte quelle donne che ogni giorno con il loro lavoro svolgono un ruolo fondamentale, nei più svariati settori, raccontare le loro storie attraverso immagini del loro quotidiano – ha spiegato la vicesindaca Bettini – non abbiamo potuto realizzare la mostra in occasione dell’8 marzo, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19, l’abbiamo posticipata ora per concludere una rassegna che abbiamo fortemente voluto per dare un segnale concreto di attenzione alla condizione delle donne in quest’anno così particolare e complicato”.

“Le donne sono parte integrante, essenziale e decisa della nostra società, alla cui crescita e sostenibilità partecipano ogni giorno con il loro lavoro. Ecco dunque uno spaccato che mostra la varietà e la complessità della vita delle donne al lavoro per ricordarci una volta di più che sostenere il lavoro femminile significa curare l’intera comunità”, ha sottolineato l’assessora Albanese.

L’iniziativa fa parte dell’omonima rassegna organizzata dal Comune di Firenze insieme a AIWA ONLUS – Arab Italian Women Association, in collaborazione con l’agenzia di organizzazione eventi Stilli Solutions S.r.l. e con il contributo di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, in occasione dell’marzo, giornata Internazionale della Donna, viene svolta solo adesso in ottemperanza alle prescrizioni anti Covid-19. Le immagini esposte sono di Luciano Selvi, “tassista-fotografo” da più di 50 anni; contenuti artistici e testi sono a cura di Fabrizio Mancini. La giornalista Giovanna Botteri, madrina della rassegna e tra le protagoniste della giornata dell’8 marzo a Palazzo Vecchio, ha inviato un videomessaggio proprio in occasione della mostra.

Foto: UFFICIO STAMPA COMUNE DI FIRENZE

Fotogiornalismo FOTO Enrico Ramerini / CGE