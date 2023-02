Firenze – Si è svolta oggi, in piazza Santa Croce, una manifestazione organizzata dagli iraniani e iraniane del Movimento Donna Vita Libertà, con mostra fotografica, musica, storie.

“Non possiamo né dimenticare né perdonare i crimini commessi dal regime iraniano si legge nella nota – non vogliamo che le vittime del regime siano dimenticate o che diventino semplicemente dei numeri. Per questo noi iraniani del Movimento Donna Vita Libertà Firenze ci presentiamo in piazza un’altra volta. Abbiamo organizzato una mostra fotografica a cielo aperto in Piazza Santa Croce, all’interno della mostra sarà possibile leggere alcune delle storie delle vittime del regime iraniano. L’evento sarà accompagnato nella prima parte dalla musica di un violoncello. Seguiranno interventi e momenti di riflessione”.