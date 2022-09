Castiglione della Pescaia – A Castiglione della Pescaia, all’interno di Palazzo Centurioni, si terrà l’inaugurazione della mostra “Donne”, ultima tappa del 2022 della Biennale dello Scarto di Rodolfo Lacquaniti. (Sabato 17 settembre, alle ore 18)

A 500 anni dalla nascita dell’illuminata Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo dei Medici, “Donne” è un omaggio dell’artista a tutte le donne, dal Rinascimento ai nostri giorni, raccontate attraverso un’installazione tra video-art, sculture, luci e musica.

Il volto della mostra è dedicato a un quadro del Bronzino raffigurante Eleonora di Toledo insieme a un mutante di The Garbage Revolution (foto). All’inaugurazione intervengono: Elena Nappi, sindaca di Castiglione della Pescaia, Eugenio Giani presidente della Regione Toscana, Rodolfo Lacquaniti bio-architetto artista.

“ La mostra di Castiglione della Pescaia è interamente dedicata all’universo femminile. – afferma l’artista Rodolfo Lacquaniti – Due video da me realizzati invitano ad osservare le donne sotto un altro aspetto, non puramente visivo, ma simbolico ed energetico. Un video è composto da interviste a donne di tutte le estrazioni sociali, l’altro è un collage di immagini che assumono un sapore particolare, attraverso la videoart, per mostrare l’energia che sprigionano le donne, quelle famose e meno famose, da Madre Teresa di Calcutta alla Regina Elisabetta, dalle donne che hanno lottato per i diritti umani, alle donne comuni ma altrettanto speciali, comprese quelle della mia famiglia. È un personale tributo a tutto l’universo femminile che sprigiona energia.”

“La mostra ‘Donne’ allestita a palazzo Centurioni – sostiene la sindaca Elena Nappi – è la tappa finale delle installazioni dedicate a Castiglione della Pescaia, che rientrano in un lavoro notevole che l’artista Rodolfo Lacquaniti, attraverso la Biennale dello scarto ha portato fuori dal suo “Giardino viaggio di ritorno” di Piatto Lavato, a pochi chilometri da Buriano. ”