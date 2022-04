Firenze – Un titolo incisivo ,per certi versi tranchant, per un saggio che effettua una significativa operazione culturale, ben evidenziata dal sottotitolo La condizione femminile nello specchio della narrativa di corte.

Questo libro di Fortunata Latella, ordinario di Filologia romanza nell’Università di Messina, prende avvio dalla constatazione degli stereotipi che nell’immaginario moderno caratterizzano l’amore cortese. Stereotipi che si discostano non solo dalla realtà storica della condizione femminile ma anche dalla loro rappresentazione nelle fonti letterarie (nel libro si fa riferimento langue d’oïl e langue d’oc)

Tradizionalmente, la donna della letteratura cortese è considerata icona irraggiungibile, ma questo excursus che si basa su oltre trenta testi dei secoli XII-XIII, ove è proprio la donna ad essere protagonista, permette di cogliere in filigrana, al di là dei tòpoi e degli stereotipi letterari, particolari rivelatori della sua condizione e della concezione dell’universo femminile nell’immaginario collettivo contemporaneo.

Il quadro che ne emerge, nonostante sia condizionato dalla mentalità maschile degli autori, risulta tutt’altro che piatto e si rivela anzi complesso, dinamico.

Affrontiamo alcun temi trattati in Donne scortesi in questa intervista con la Prof. Latella

“Donne scortesi” prende avvio dalla constatazione di stereotipi che nell’immaginario moderno caratterizzano l’amore cortese. Quali in particolare ?

“Penso che nell’immaginario contemporaneo le figure maschili e femminili dell’età cortese siano fortemente stereotipate; in particolare alla donna vengono applicati i caratteri che sono, con poche o nulle distinzioni, quelli della donna angelicata di Dante Alighieri: in linea di massima, una dama bella e gentile, un’eroina disincarnata e oggetto dell’adorazione del cavaliere, un personaggio senza sfumature. La finzione letteraria, però, non può non poggiare sulla realtà vissuta, per quanto possa trasfigurarla, e non può prescinderne completamente, pena l’incomprensione e lo straniamento dei fruitori: da questa convinzione sono partita per individuare, sotto i clichés e le convenzioni letterarie, tracce della reale condizione femminile nello spazio cortese”.

Stereotipi che si discostano non solo dalla realtà storica della condizione femminile ma anche dalle fonti letterarie….

“Infatti, i testi narrativi ci offrono non solo diverse declinazioni dell’amore cortese (dalla sublimazione dell’amore per una donna che si desidera ma non si deve possedere alla passione smisurata e carnale degli adulteri), ma anche diversi aspetti della figura femminile e del suo inserimento nella cornice cortese: non tutte acquiescenti le nostre dame, né di buon carattere, né inconsapevoli della gabbia in cui le convenzioni le costringevano. La mia ricerca era volta a cogliere le caratteristiche non necessariamente legate a esigenze di obbedienza a canoni letterari e dunque a ricavare un quadro più mosso delle figure femminili”.

La donna posta su un piedistallo, addirittura venerata, nella poesia trobadorica …in fondo era una donna oggetto ?

“Bisogna usare molta cautela, anche nel vocabolario, nell’applicare categorie connesse alla contemporaneità a realtà storiche, sociali e culturali così differenti dalla nostra; nella fattispecie, comunque, diciamo che nel sistema cortese la donna costituiva uno strumento: sul piano letterario e ideologico, uno strumento di crescita dell’uomo che nell’intento di conquistarla e rendersi degno di lei intraprendeva un percorso di miglioramento del proprio essere; sul piano reale, uno strumento di ordine sociale, perché le regole ferree che disciplinavano l’erotica cortese nella sua forma più pura – rispetto, gentilezza, valorizzazione dell’altro, sentimento senza sesso – fornivano un’etica al comportamento dei turbolenti scapoli (i figli cadetti, senza feudo, senza patrimonio, senza moglie, senza freni) e relegavano la pratica dell’adulterio nel campo delle attività solo mentali… È però anche vero che dalla narrativa, come dagli studi storici, emerge chiaramente uno stato di subalternità sociale della donna rispetto all’uomo, di irrilevanza della sua posizione in assenza di un compagno, di considerazione della sua persona come bene patrimoniale o come bottino di guerra”.

Nel libro si parla di una visione in chiaroscuro.. .ma come potevano coesistere culto della donna e misoginia?

“Quando si parla di mentalità, bisogna mettere in conto inevitabili contraddizioni: quale società manifesta o ha mai manifestato un’ideologia monolitica? E quale costruzione ideologica è sempre perfettamente coerente e priva di zone diversamente interpretabili? Nella letteratura cortese si assiste a una promozione della figura femminile e della sua funzione per così dire maieutica in rapporto all’uomo, ma è proprio questo il punto: in rapporto all’uomo e alle sue esigenze. Essendo uomini i teorizzatori dell’ideologia cortese, uomini, per la maggior parte, gli scrittori, il punto di vista è necessariamente maschile, quindi il rispetto per la donna, la sua posizione di primo piano coesistono, di fatto, con i pregiudizi e le convinzioni misogine del proprio tempo”.

Un capitolo di questo libro affronta varie tipologie delle protagoniste di romanzi cortesi.. La sanguinaria, la vendicativa, l’abusatrice ecc.

“Sì, si tratta di una categorizzazione che mi ha permesso di esporre le caratteristiche non esattamente canoniche attribuite ad alcune protagoniste del mondo cortese, caratteristiche che sfuggono allo stereotipo letterario della dama perfetta, idolatrata, nutrice solo di buone intenzioni e di alti pensieri e più vicine, invece, a figure più realistiche oppure alle paure che gli uomini provavano nei confronti delle appartenenti al genere femminile: timore di essere ingannati, manipolati, gestiti, addirittura eliminati se necessario”.

Talora Lei ha riscontrato un atteggiamento denigratorio e irrisorio degli autori che sono quasi sempre maschi… ma c’è posto anche per il riconoscimento di alcuni stili di leadership…?

“L’idea che mi sono fatta è che le donne riuscissero ad aggirare gli ostacoli che la società poneva loro davanti rispetto al comportamento e alla libertà di espressione e che, pur con escamotages e in maniera spesso tortuosa, manifestassero il loro pensiero, rivelando sovente saggezza, forza di volontà, discernimento, raziocinio; e che gli uomini ricorressero a queste qualità e insieme le temessero come minacce al proprio predominio. Sono diverse infatti le figure muliebri rappresentate come dominanti nel rapporto di coppia o in relazione a una specifica situazione, in positivo o in negativo, né mancano figure molto belle di donne forti, generose, disinteressate, intelligenti, rapide nelle decisioni.

In ogni caso, nelle opere si coglie la difficoltà femminile nell’esprimere liberamente la propria volontà: innanzi tutto la parola della donna non è un diritto e anzi è una conquista ardua, prospettata dagli autori come una trasgressione alle regole; secondariamente, le eroine sanno che la loro volontà difficilmente sarà rispettata dagli uomini cui la manifestano. Va detto, comunque, che non sono poche le protagoniste capaci di farla comunque valere, la loro volontà, giocando scaltramente il gioco imposto dalle regole maschili e fingendo di non volere ciò che invece hanno in animo di ottenere”.

Un’altra particolarità : la donna – oggetto a sua volta considera altre donne a lei sottomesse, come sua proprietà.. perché ?

“Come hanno messo in luce gli studi storici, la donna aristocratica, tenuta a stare un passo indietro rispetto al marito, gerarchicamente inferiore a lui e senza voce nelle questioni patrimoniali e concrete, aveva ampia autonomia e libertà d’azione nell’ambito del ménage familiare e nei confronti, quindi, dei dipendenti. La gestione della persona delle ancelle cui si assiste in qualche narrazione è probabilmente figlia e testimone di questa realtà: una dimostrazione, comunque, di come un’ impostazione mentale possa penetrare profondamente nella cultura di una società ed essere condivisa, anche se emanata da un pensiero maschile o favorevole all’uomo, dalle donne”.

Fortunata Latella insegna Filologia romanza nell’Università di Messina. SI è occupata di lirica romanza e delle sue irradiazioni, producendo edizioni e contributi su trovatori, trovieri e rimatori della Scuola siciliana; si è applicata sulla narrativa mediolatina, procurando tra l’altro le prime traduzioni italiane delle raccolte di racconti di Walter Map e di Gervasio di Tilbury; si interessa di linguistica romanza.