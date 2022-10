Firenze – Nuova protesta oggi in piazza antissima Annunzita, organizzata dalla Comunità iraniana a Firenze, per mostrare la vicinazna alla terribile lotta ingaggiata dalle donne iraniane contro la repressione in patria. La rivolta è cominciata con la morte in carcere della 22enne Masha Amini, dopo le violenze della polizia morale che l’aveva arrestata con laccusa di portare il velo in modo non corretto.

Mani rosse, colorate con vernice color sangue, che è stata distribuita in piazza per imprimerle in parte nella bandiera iraniana stesa a terra. Tantissime donne, tante fotografie tenute alte per significare il grande sacrificio di donne e uomini che hanno nel cuore il grande desiderio della libertà. E la colonna sonora è Bella ciao cantata in farsi.