Firenze – Il dibattito sul volume speciale di Testimonianze Antropologia di un mondo in cambiamento è l’argomento del volume di Testimonianze (n.532 -3). Un numero monografico pensato per promuovere una riflessione a più voci sui cambiamenti in atto nel «mondo globale» – a partire dalle suggestioni che Ernesto Balducci aveva a suo tempo evocato ne L’Uomo planetario – e che è diventato anche, inevitabilmente, l’occasione per riflettere sugli effetti (in ambito psicologico, sociale, economico, educativo) della crisi provocata dalla pandemia che, in questo periodo, ha colpito (sia pure in modo diversificato) le popolazioni del pianeta.

Sono intervenuti: Mauro Ceruti (filosofo e scrittore), Giorgio Valentino Federici (docente emerito Università di Firenze, del Direttivo di “Testimonianze”), Cristina Giachi (presidente Commissione Cultura del Consiglio Regionale), Bernardo Francesco Gianni (abate di S. Miniato al Monte) Sergio Givone (filosofo e scrittore), Sara Mugnaini (scrittrice, del Consiglio di redazione di “Testimonianze”), Stefano Zani (insegnante, vice-presidente Associazione “Testimonianze”).

Coordinamento: Piero Meucci (direttore di “Stamp Toscana”) e Severino Saccardi (direttore di “Testimonianze”)- Letture di brani del volume: Sara Innocenti. Direzione tecnica di Cesare Martignon.