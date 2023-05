Prato – Il Partito Democratico non riesce ad imporsi nel Paese alle ultime amministrative riportando una sola vittoria a Vicenza grazie ad una candidatura civica, appoggiata anche dal Terzo polo, che ha funzionato perché il giovane neosindaco non ha in alcun modo voluto accanto a sé né Schlein né altri dirigenti nazionali sul palco durante i suoi comizi.

Venendo ai fatti di casa nostra, siamo andati a sondare gli umori del partito, ad ascoltare voci e commenti dei principali esponenti politici. Quello che è accaduto in Toscana non è da sottovalutare per il futuro della sinistra in vista delle prossime elezioni amministrative di Prato, Firenze e Livorno. La vittoria della destra a Pisa, a Siena e a Massa,( il Comune di Poggio a Caiano era passato nella precedente tornata elettorale al centrodestra dopo 26 anni di governo di centrosinistra) e a Campi Bisenzio con il candidato sostenuto da liste di sinistra e Movimento 5 Stelle, dovrebbe spingere la Segreteria regionale Toscana ad un necessario cambio di rotta.

Le parole di Emiliano Fossi, il neo segretario regionale del partito democratico che non si sono fatte attendere, raccontano anche di una sconfitta dovuta a divisioni interne che non hanno aiutato. Un messaggio chiaro che prende atto – si commenta – non solo della débacle elettorale ma delle litigiosità che a 8 mesi dalle dimissioni del Segretario Letta non si sono sopite ma acuite e che rischiano di vanificare qualsiasi idea di rinnovamento con alleanze e strategie.

Se dunque è vero che Schlein, per alcuni esponenti di peso del partito toscano, “rappresenta la segretaria voluta dal voto popolare dei simpatizzanti e della sinistra che ha ribaltato quello degli iscritti e delle correnti esterne”, e dunque questa sconfitta elettorale non la metterebbe in discussione, per i riformisti toscani è giunta l’ora per capire cosa è e dove vuole andare questo Pd.

Anche perché da più parti ci si lamenta di una Segretaria poco presente a Roma, e che non presta molta attenzione al voto espresso dagli iscritti nei circoli e delle diverse sensibilità del partito su temi etici e riforme. Non è un mistero infatti che non sia piaciuto ai riformisti il metodo della segretaria, che parla ad esempio di via libera al cosiddetto “utero in affitto” senza averlo concordato in alcuna sede, e di optare per la “linea dell’Aventino”, lasciando di fatto campo libero alla destra meloniana sui temi del cambiamento del Paese.

Senza contare – si fa notare – l’ultimo psicodramma andato in scena al Nazareno che ruota intorno al deputato Piero De Luca, proposto alla riconferma come vicecapogruppo dem alla Camera dei Deputati, ma fortemente osteggiato dal cerchio magico della nuova segreteria che non lo vuole. Dunque un primo segnale che qualcosa potrebbe cambiare nel partito democratico nazionale con una apertura a quell’auspicato “campo largo”arriva proprio dalla Schlein: “Da soli non si vince, serve campo alternativo”, parole che – si sottolinea nel Pd pratese – potrebbero fare da apripista per la nuova Segreteria Regionale Toscana la cui presentazione avverrà mercoledì 7 giugno e che Fossi ha anticipato che sarà plurale.

A cui seguirà l’incontro della direzione il prossimo venerdì 9 giugno.“Abbiamo aspettato – ha detto – anche perché volevamo collegare molto la fase post-elettorale alla definizione della nuova segreteria, proprio per marcare netto l’elemento di una nuova stagione che si deve aprire”. Se poi il nuovo scenario piacerà o meno e soprattutto se esso sarà un’operazione indolore o si apriranno diversi orizzonti lo sapremo nei mesi a venire. Ma c’è chi nel partito è convinto che la scelta plurale di Fossi vada nella giusta direzione per giungere ai prossimi appuntamenti elettorali con un partito compatto. Ed anche se tutto ciò, non sarà sufficiente esso è tuttavia necessario. Ma certamente il Pd dovrà rimboccarsi le maniche per attirare quel campo di mezzo e civico e trovare l’altra metà dei voti che mancano per la vittoria.

In foto la sede del partito democratico a Prato