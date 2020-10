Firenze – Resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, rifiuto di generalità e violazione della normativa sull’immigrazione: sono questi i reati a carico di un trentenne straniero sorpreso a dormire ieri mattina dalla Polizia Municipale nel sottopasso pedonale di viale Lavagnini. La pattuglia degli agenti motociclisti era in servizio nell’ambito del progetto “A scuola in sicurezza” legato all’emergenza Covid-19 presso l’istituto scolastico Pieraccini, quando è stata avvicinata da alcuni genitori che hanno segnalato la presenza di una persona che stava dormendo nel sottopasso. Gli agenti hanno quindi effettuato un controllo ma l’uomo ha rifiutato l’identificazione minacciando gli agenti. Atteggiamento che mantenuto anche al comando dove è stato accompagnato per la foto segnalazione. L’uomo, risultato un 30enne cittadino nigeriano non in regola il permesso di soggiorno, è stato denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire generalità e violazione della legge sull’immigrazione.