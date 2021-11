Firenze – Arriva al Cinema Stensen giovedì 4 novembre (ore 18,30 e 21) l’atteso film “Dovlatov – I libri invisibili” del regista russo Alexej German Jr. Vincitore dell’Orso d’argento al Festival di Berlino per il suo “straordinario valore artistico”, il film è un omaggio sentito ed emozionante all’iconico scrittore russo Sergej Dovlatov – autore censurato all’epoca ma riconosciuto in seguito come una delle voci più rappresentative della letteratura del XX secolo – e una sontuosa ricostruzione dell’ambiente artistico e letterario della Leningrado degli anni ’70.

Un atto d’ amore verso la cultura russa che ha già ricevuto il plauso del pubblico e della critica internazionale e che il Sindacato Nazionale Critici Italiani (SNCCI) ha designato come “film della critica” per “la capacità del regista Alexej German Jr. di concedere a Dovlatov, attraverso il cinema, una rivincita impensabile: quella di veder trasformato il testo in immagine, in grado, con la sua potenza immateriale, di divincolarsi dalla censura e di tornare in vita”.

Il film racconta sei giorni della vita del brillante e ironico scrittore Sergej Dovlatov, un autore che si è distinto per la capacità di vedere ben oltre i rigidi limiti della Russia Sovietica degli anni Settanta e, insieme all’amico poeta Joseph Brodskij, ha lottato per preservare il proprio talento e la propria integrità, in un contesto culturale e sociale dove i suoi amici e colleghi artisti venivano schiacciati dalla volontà inossidabile della macchina dello Stato.