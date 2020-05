Firenze – Il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi durante la discussione della mozione “Proposte per una ripartenza anticipata ed in sicurezza” ha indossato un grembiule da barbiere come segno di vicinanza a tutti i barbieri e parrucchieri della città di Firenze.

“La riapertura dei barbieri è richiesta da molti clienti che “spettinati” attendono da mesi, e da molte clienti che aspettano di passare dall’estetista in vista della prossima estate – ha notato Draghi –. Non è giusto che a Bolzano le attività siano tutte aperte, che molte regioni siano già pronte ma la Toscana, che pure ha avuto un impatto minore con il Coronavirus, continui a tergiversare. Altro aspetto fondamentale: la riapertura delle attività metterebbe la parola fine a molti casi di abusivismo aumentati esponenzialmente in queste settimane. Sarà più sicuro un parrucchiere o un estetista che opera nel suo negozio o uno che lo fa in casa?”.

“Fratelli d’Italia chiede che a Firenze le attività ripartano il 18 maggio prossimo” ha concluso l’esponente del centrodestra.