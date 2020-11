Firenze – Drappo rosso alla finestra da mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, fino al 29 novembre: questo l’appello della segretaria generale di Cgil Firenze Paola Galgani a iscritti e iscritte Cgil, l’invito ad esporre alle finestre e ai balconi un drappo rosso contro la violenza sulle donne. “Chiediamo di esporre, fino al 29 novembre, un drappo rosso alla finestra o sui balconi: una bandiera, una maglietta, un foulard… Un simbolo per dare espressione collettiva al contrasto alla violenza in un momento in cui non è possibile farlo insieme fisicamente, che può servire a stimolare un cambiamento culturale all’interno della società e che potrebbe far sentire meno sole tutte quelle donne che subiscono violenza.

“Per mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, non ci potranno essere quest’anno cortei, incontri o presìdi – dice Galgani -. Sarà una Giornata molto diversa da quello a cui siamo abituate e abituati, ma non possiamo assolutamente rinunciare a tenere viva l’attenzione su questa emergenza che è la violenza sulle donne. La violenza, fisica o psicologica, non si ferma e non si deve fermare neanche la nostra denuncia”.

Tra le iniziative del Coordinamento Donne Cgil Firenze in vista del 25 novembre: la realizzazione di un video con foto di delegati/e, sindacalisti/e e iscritti/e con cartelli contro la violenza sulle donne; la prima riunione del Tavolo di monitoraggio sulla violenza di genere, previsto dal protocollo firmato da Cgil Firenze, Cisl Prato e Firenze, Uil Firenze e Comune di Firenze.