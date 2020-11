Firenze – Un drappo rosso in mano al David, davanti a Palazzo Vecchio, per dire basta alla violenza sulle donne. In un post sul suo profilo Facebook il sindaco di Firenze Dario Nardella commenta: “Il David di Michelangelo, simbolo universale, con un drappo rosso per dire #NoAllaViolenzaSulleDonne. A tutte le vittime di #femminicidio, alle donne che vivono soprusi quotidiani. La violenza va denunciata: abbiate coraggio, non siete sole! È una battaglia che si può vincere, come Davide contro Golia”.